Mickelson mantiene el liderato con un golpe de ventaja; Niemann aspira al título

El estadounidense Phil Mickelson en acción hoy durante el sexto hoyo del PGA Championship 2021 en el Ocean Course de Kiawah Island, Carolina del Sur (Estados Unidos). EFE/Erik S. Lesser

Kiawh Island (Carolina del Sur, EE.UU.), 22 may (EFE).- El veterano estadounidense Phil Mickelson mantuvo el liderato en el Campeonato de la PGA al completarse la tercera ronda con un registro de 70 golpes (-2) y acumulado de 209 (-7), uno más que su compatriota Brooks Koepka (210, -6).

Mickelson, de 50 años, que busca su sexto título en un mayor, se encuentra a 18 golpes de hacer historia si el domingo consigue el triunfo cuando concluya la cuarta ronda, dado que sería el de mayor edad que lo lograse y además el último mayor que aun le falta en su brillante para tener el Grand Slam.

El veterano golfista que es zurdo salió del décimo green con una ventaja de cinco tiros y un control tan asombroso de su juego que se perfilaba para ser otro líder imparable en el Ocean Course.

Pero Mickelson pegó un golpe de salida al agua y otro al bunker, que cambiaron las cosas, porque Koepka consiguió tres birdies para empatarlo en el liderato.

La diferencia fue el hoyo de cierre, en Kiawah Island Golf Resort, más fácil ya que el viento pasó de estar en la cara de los jugadores a venir de derecha a izquierda desde el Océano Atlántico. Koepka, en el grupo de delante, fue largo y tomó tres putts para un bogey y un registro final de 70 (-2).

Mickelson fue bien largo y jugó un golpe en el flop, un tiro arriesgado para casi todos menos para él, y casi lo consigue. Se curvó en el putt par de un metro y se convirtió en el jugador de mayor edad con una ventaja de 54 hoyos en un major desde Tom Watson, de 59 años, en Turnberry en 2009.

El veterano golfista estadounidense tendrá una oportunidad de convertirse en el jugador de mayor edad en ganar un major. Julius Boros tenía 48 años cuando ganó el Campeonato de la PGA de 1968.

A pesar de todo su éxito en los mayores (cinco victorias, finalistas en segundo lugar en los cuatro), esta es solo la tercera vez que mantiene la ventaja de 54 hoyos.

Jugará en el grupo final con Koepka, una pareja con nueve majors entre ellos. Koepka buscará su tercer Trofeo Wanamaker del torneo en los últimos cuatro años, algo que nadie ha podido lograr hasta ahora.

Koepka, sacudiéndose los efectos de la cirugía de ligamentos en su rodilla derecha que lo ha limitado a dos torneos en tres meses antes de llegar a Kiawah, calificó la tercera ronda como su peor actuación de su carrera. Aún así, no le sorprendió tener otra oportunidad con un mayor.

La que también tendrá el surafricano Louis Oosthuizen, que comenzó la jornada empatado con Mickelson, pero nunca pudo tener su mejor inspiración y al final pudo salvar un registro de 72 (par) que le mantiene en la lucha por el título (211, -5).

Como lo hará también el joven chileno Joaquín Niemann, que acabó con un registro de 71 golpes (-1) para ascender cinco puestos y colocarse en el séptimo (214, -2) que comparte con los estadounidenses Gary Woodland y Bryson DeChambeau.

Niemann que comenzó la jornada con un birdie, pero luego hizo tres bogeys hasta que en el octavo hoyo logró su segundo birdie y ya en la segunda mitad del recorrido consiguió su mejor concentración y golpes para hacer tres birdies y un bogey.

El resto de los tres cuatro participantes latinoamericanos, los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer junto con el argentino Emiliano Grillo se quedaron sin opción de luchar por el título y el domingo buscarán completar su mejor actuación para ascender posiciones.

Ortiz con registro de 71 golpes (-1) acumuló 218 (+2), que le permitió ascender seis posiciones hasta el trigésimo tercer lugar, que comparte con otros cuatro golfistas.

El español Jon Rahm confirmó que sigue sin encontrar su mejor momento de juego y acabó el recorrido con un discreto registro del 72 (par) que le hizo ganar una posición hasta la trigésimo octava (219, +3).

Mientras que Grillo tuvo también un registro de 72 golpes (par) y acumuló 221 (+5) que lo dejaron en puesto 51, empatado con seis jugadores, tras remontar 12 posiciones.

Ancer tuvo su peor desempeño desde que comenzó el torneo al entregar tarjeta firmada de 76 (+4) y acabó la jornada con un acumulado de 222 (+6) en el puesto 58 tras perder 26 en la clasificación.