Mickelson acaricia un título histórico en el Campeonato de la PGA

A sus 50 años, el estadounidense Phil Mickelson se encontraba este domingo a nueve hoyos de conquistar el Campeonato de la PGA y convertirse en el golfista más veterano en ganar un torneo de Grand Slam.

Cumplida la mitad del recorrido de la ronda final, Mickelson lideraba la tabla con un acumulado de siete golpes bajo par, a dos golpes de distancia de su compatriota Brooks Koepka y del sudafricano Louis Oosthuizen, ambos con -5. Con -3 se situaba el estadounidense Kevin Streelman.

De salir victorioso del último esprint, Mickelson superará el récord de veteranía del estadounidense Julius Boros, que ganó el Campeonato de la PGA de 1968 a los 48 años.

El zurdo californiano, que persigue su sexto título 'Major', arrancó su recorrido en el liderato en solitario en el desafiante Ocean Course de Kiawah Island (Carolina del Sur), con un golpe de ventaja sobre Koepka.

En el primer hoyo, Koepka llegó a sobrepasarle al lograr un birdie con el que se situaba en -7 y cometer Mickelson un bogey que le dejaba en -6.

Pero Mickelson volvió a tirar de experiencia en el mano a mano que ambos protagonizaron en los siguientes hoyos.

En el segundo, Mickelson recuperó la cabeza con un primer birdie mientras Koepka se estrellaba con un doble bogey.

En un tercer hoyo de infarto, fue Mickelson el que encalló con un bogey, que estuvo a centímetros de evitar, mientras Koepka erró un putt cercano que le hubiera concedido birdie y liderato.

Mickelson hizo estallar de júbilo a los 10.000 aficionados del Ocean Course, el campo más largo de la historia de un Grand Slam (7.876 yardas - 7.201 metros), al lograr un épico birdie desde el búnker.

Con tres birdies y tres bogeys en los primeros nueve hoyos, el estadounidense lograba mantener los dos golpes de ventaja sobre Koepka, quien persigue su tercer título del Campeonato de la PGA en los últimos cuatro años, tras los de 2018 y 2019.

- El regreso a la cima -

En su carrera, Mickelson ha ganado tres de los cinco Grand Slams en los que ha llegado a la última ronda como líder o colíder, imponiéndose en los Masters de 2004 y 2006 y en el Campeonato de la PGA de 2005, pero acabó compartiendo el segundo puesto dos veces en el Abierto de Estados Unidos (2006 y 2013), el único 'Major' que falta en su palmarés.

Con 16 años de diferencia desde su única victoria en el Campeonato de la PGA, Mickelson poseería la mayor diferencia entre triunfos en un mismo 'Major' si recoge el domingo el trofeo Wanamaker y un premio máximo de 2,1 millones de dólares.

Por su parte Koepka, que lucha contra el dolor después de una operación de la rodilla derecha hace dos meses, podría convertirse a sus 31 años en el vigésimo jugador en llegar a cinco Grand Slams en su carrera.

- El chileno Niemann descendía -

El chileno Joaquín Niemann arrancó la ronda final en el séptimo lugar con 214 golpes, a cinco del líder, pero tras los primeros 10 hoyos bajaba al lugar 26 después de cometer un bogey y un doble bogey.

A sus 22 años, Niemann soñaba con convertirse en el ganador más joven de la historia del Campeonato de la PGA.

También lejos de la cabeza terminó el número tres mundial, el español Jon Rahm, que este domingo bajó por primera vez del par con un recorrido de 68 golpes.

Con seis birdies y dos bogeys, Rahm se recuperó del gran enfado con el que acabó la ronda del sábado.

"Quiero pedir disculpas a todos los presentes porque mi actitud ayer después de la ronda quizás no fue la mejor, y (el resultado de) hoy demuestra lo que puede hacer una actitud positiva durante toda la ronda", afirmó Rahm, que sigue persiguiendo su primer trofeo de Grand Slam.

Por su parte, el mexicano Abraham Ancer firmó el domingo la mejor ronda del torneo con una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, con siete birdies y ningún bogey.

Ancer, que se ubicaba en el grupo en el 10º lugar, se despidió con un total acumulado de 287 golpes, uno bajo par.

"Obviamente, me he sentido muy bien. Hoy le he pegado muy bien a la pelota desde el tee. No creo que haya fallado ninguna bola de salida. Le pegué a cada una exactamente donde quería pegarle", afirmó Ancer, que sigue persiguiendo su primer trofeo de PGA a sus 30 años.

js-gbv/ma