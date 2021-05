Messi máximo artillero por quinto año consecutivo

El jugador del FC Barcelona Leo Messi tras el segundo gol del Celta de Vigo, durante el partido de la penúltima jornada de LaLiga que el FC Barcelona y el Celta de Vigo en el Camp Nou de Barcelona. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 23 may (EFE).- El argentino Leo Messi, delantero del Barcelona, que no jugó en la última jornada en Ipurúa ante el Eibar, se proclamó, tras disputarse los dos últimos encuentros, máximo goleador de la liga española por quinta temporada consecutiva y por octava vez en su carrera.

Tras la disputa de los encuentros Granada-Getafe y Sevilla-Alavés, Messi se volvió a coronar como principal artillero, esta vez con treinta tantos, siete más que Gerard Moreno y que el francés Karim Benzema (Real Madrid), que igualó al delantero del Villarreal con el tanto que logró en el duelo directo entre ambos.

El uruguayo Luis Suárez selló el undécimo título de Liga del Atlético de Madrid con su vigésima primera diana del curso y el sueco Alexander Isak la clasificación de la Real Sociedad para la próxima Liga Europa.

Messi, máximo artillero de la historia de la liga, ha sido el máximo goleador las temporadas 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 y 2020-21, y aventaja en dos a Telmo Zarra y en tres a otros míticos delanteros como el hispano argentino Alfredo di Stéfano, Enrique Castro 'Quini' y el mexicano Hugo Sánchez.

La cuenta anotadora, que abrió en la jornada inaugural el venezolano Yangel Herrera (Granada), la cerró en el último partido el argentino 'Papu' Gómez, refuerzo invernal del Sevilla, que gracias a ese tanto venció al Alavés y estableció un nuevo récord de puntos en su historia.

- Clasificación tras la 38ª y última jornada:

- Con 30 goles: Lionel Messi (3p) (ARG) (Barcelona).

- Con 23 goles: Karim Benzema (1p) (FRA) (Real Madrid); Gerard Moreno (10p) (Villarreal)

- Con 21 goles: Luis Suárez (3p) (URU) (Atlético de Madrid).

- Con 18 goles: Youssef En-Nesyri (MAR) (Sevilla).

- Con 17 goles: Alexander Isak (SUE) (Real Sociedad).

- Con 14 goles: Iago Aspas (5p) (Celta)

- Con 13 goles: Antoine Griezmann (FRA) (1p) (Barcelona); Rafa Mir (2p) (Huesca); José Luis Morales (Levante).

- Con 12 goles: Marcos Llorente (Atlético de Madrid); Santi Mina (1p) (Celta); Kike García (Eibar); Roger Martí (2p) (Levante).

- Con 11 goles: Joselu (2p) (Alavés); Borja Iglesias (4p) (Betis); Ante Budimir (CRO) (Osasuna); Mikel Oyarzabal (5p) (Real Sociedad); Carlos Soler (7p) (Valencia).

- Con 9 goles: Ángel Correa (ARG) (Atlético Madrid); Brais Méndez (1p) (Celta); Roberto Soldado (1p) (Granada).

- Con 8 goles: Álex Berenguer (Athletic Club); Sergio Canales (2p) (Betis); Álvaro Negredo (Cádiz);Jorge Molina (Granada); Cristian Portugués, 'Portu' (Real Sociedad)

- Con 7 goles: Joao Félix (POR) (Atlético de Madrid); Nolito (Celta); Lucas Boyé (ARG) (Elche); Gonzalo Melero (Levante); Roberto Torres (4p) (Osasuna); Maxi Gómez (URU) (Valencia) .

- Con 6 goles: Iñaki Williams (1p) (Athletic); Yannick Carrasco (BEL) (Atlético de Madrid); Ousmane Dembélé (FRA) (Barcelona); Fidel Chaves (2p); Casemiro (BRA) (Real Madrid); Paco Alcácer (1p) (Villarreal).

- Con 5 goles: Édgar Méndez (Alavés); Iker Muniain y Raúl García (1p) (Athletic); Cristian Tello y Nabil Fekir (FRA) (1p) (Betis); Ángel Rodríguez (1p) (Getafe); Luis Suárez (COL) y Darwin Machís (VEN) (Granada); Jaime Mata (1p) (Getafe); Sandro Ramírez (Huesca); Jonathan Calleri (ARG) (Osasuna); Marco Asensio (Real Madrid); Lucas Ocampos (ARG) (4p) (Sevilla); Manu Vallejo y Gonçalo Guedes (POR) (Valencia); Fabián Orellana (CHI) (4p), Shon Weissman (ISR) y Óscar Plano (Valladolid); Bacca (COL) (Villarreal).

- Con 4 goles: Lucas Pérez (3p) y Luis Rioja (Alavés); Asier Villalibre (Athletic); Ansu Fati (Barcelona); Álex Fernández (2p) (Cádiz); Bryan Gil (Eibar); Josan Ferrández y Pere Milla (Elche); Enes Unal (TUR) (1p) (Getafe); Robert Kenedy (BRA) (Granada); Luka Modric (CRO) (Real Madrid); Adnan Januzaj (2p) (BEL) (Real Sociedad); Munir El Haddadi, Luuk de Jong (NED) e Ivan Rakitic (CRO) (1p) (Sevilla); Daniel Wass (DIN) (1p), Kevin Gameiro (FRA) y Gabriel Paulista (BRA) (Valencia); Marcos André (BRA) (Valladolid); Samu Chukwueze (NIG) y Moi Gómez (Villarreal).

- Con 3 goles: Unai López (Athletic); Frenkie de Jong (NED), Trincao (POR), Pedri y Jordi Alba (Barcelona); Aïssa Mandi (ALG) y Sanabria (PAR) (Betis); Choco Lozano (HON) y Cala (Cádiz); Fran Beltrán y Hugo Mallo (Celta); Esteban Burgos (1p) (ARG) y Sergi Enrich (Eibar); Guido Carrillo (ARG) y Raúl Guti (Elche); Marc Cucurella y Mauro Arambarri (URU) (Getafe); Yangel Herrera (VEN), Germán Sánchez y Antonio Puertas (Granada); Jorge de Frutos (Levante); Rubén García (1p) (Osasuna); Fede Valverde (URU), Vinicius Júnior (BRA), Toni Kroos (GER) y Eden Hazard (BEL) (Real Madrid); Willian José (BRA), Roberto López y Ander Barrenetxea (Real Sociedad); Suso, Fernando (BRA) y Papu Gómez (ARG) (Sevilla); Dani Parejo, Fer Niño y Yéremy Pino (Villarreal).

- Con 2 goles: Pere Pons (Alavés); Ander Capa, Ohian Sancet y Morcillo (Athletic); Saúl Ñíguez y Diego Costa (1p) (Atlético de Madrid); Philippe Coutinho (BRA), Martin Braithwaite (DIN), Dest (USA), Óscar Mingueza y Ronald Araujo (URU) (Barcelona); William Carvalho (POR), Juanmi, Aitor Ruibal, Víctor Ruiz y Joaquín (Betis); Salvi Sánchez, Álvaro Giménez, Marcos Mauro (ARG) y Perea (Cádiz); Murillo (COL) y Augusto Solari (ARG) (Celta); Tete Morente y Dani Calvo (Elche); Cucho Hernández (COL) y Aleñá (Getafe); Domingos Quina (POR) (Granada); Javier Ontiveros (1p) y Dimitrios Siovas (GRE) y David Ferreiro (Huesca); Dani Gómez y Sergio León (Levante); Moncayola, Kike Barja, Darko Brasanac (SRB) (Osasuna); Lucas Vázquez, Álvaro Odriozola, Sergio Ramos (2p) y Varane (FRA) (Real Madrid); Mikel Merino y David Silva (Real Sociedad); Jules Kounde (FRA) (Sevilla); Míchel Herrero y Toni Villa (Valladolid); Pau Torres (Villarreal).

- Con 1 gol: Tomás Pina, Borja Sainz, Rodrigo Ely (BRA), Ximo Navarro, Deyverson Silva (BRA), Lejeune (FRA), Battaglia (ARG), Guidetti (DIN) y Rubén Duarte (Alavés); Kenan Kodro (1p), Yeray Álvarez, Óscar de Marcos, Unai Núñez, Yuri e Íñigo Martínez (Athletic Club); Lucas Torreira (URU), Thomas Lemar (FRA), Mario Hermoso, Koke Resurrección, Savic (MNE) y Lodi (BRA) (Atlético de Madrid); Sergi Roberto, Clément Lenglet (FRA), Riqui Puig, Junior e Ilaix Moriba (Barcelona); Andrés Guardado (MEX), Juan Miranda, Guido Rodríguez (ARG), Emerson (BRA) (Betis); Ivan Saponjic (SRB), Iván Alejo, Jorge Pombo, Jairo, Rubén Sobrino, José Mari (1p) y Akapo (GUI) (Cádiz); Sergio Carreira, Miguel Baeza y Facundo Ferreyra (ARG) (Celta); Kevin Rodrigues (FRA), Joshinori Muto (JPN), Inui (JPN), Pedro León, Diop (SEN), Dmitrovic (SRB) y Recio (1p) (Eibar); Rigoni (ARG) y Diego González (Elche); Nemanja Maksimovic (SRB), Damián Suárez (URU) y Kubo (JPN) (Getafe); Luis Milla, Ángel Montoro (1p), Alberto Soro, Domingos Duarte (POR) y Quini (Granada); Jaime Seoane, Pablo Maffeo, Mikel Rico, Borja García, Shinji Okazaki (JPN), Jorge Pulido, Daniel Escriche y Javi Galán (Huesca); Óscar Duarte (NIC), Rubén Vezo (POR), Enis Bardhi (MKD), José Campaña (1p) y Malsa (FRA) (Levante); Adrián López, Facundo Roncaglia (ARG), David García, Javi Martínez (Osasuna); Rodrygo Goes (BRA), Mariano Díaz (RDO), Mendy (FRA), Militao (BRA) y Nacho Fernández (Real Madrid); Nacho Monreal, Guevara, Carlos Fernández y Aritz Elustondo y Igor Zubeldia (Real Sociedad); Joan Jordán, Franco Vázquez (ARG), Sergio Escudero, Diego Carlos (BRA), Bono (MAR) y Acuña (ARG) (Sevilla); Toni Lato, Yunus Musah (ING), Hugo Guillamón, Mouctar Diakhaby (FRA), Racic (SRB), Álex Blanco, Gayá y Thierry Correia (POR) (Valencia); Waldo Rubio (1p), Bruno González, Sergi Guardiola (1p), Jota (POR), Lucas Olaza (URU), Joaquín Fernández, Alcaraz y Roque Mesa (1p) (Valladolid); Manu Trigueros, Etienne Capoue (FRA), Rubén Peña y Pedraza (Villarreal).

- En propia puerta: Emerson Royal (Betis, contra Real Madrid); Pau Torres (Villarreal, contra el Barcelona); Unai López (Athletic, contra Cádiz); Lucas Olaza (Celta, contra Barcelona); Raphael Varane (Real Madrid, contra Valencia); Víctor Ruiz (Betis, contra Athletic); Toni Lato (Valencia, contra Atlético de Madrid); Yassine Bounou (Sevilla, contra Real Madrid); Pedro Alcalá (Cádiz, contra Barcelona); Xabier Etxeita (Getafe, contra Sevilla); Jan Oblak (Atlético de Madrid, contra Real Madrid); Felipe Augusto (Atlético de Madrid, contra Alavés); Diego Carlos (Sevilla, contra Real Sociedad); Sergio Herrera (Osasuna, contra Granada); Unai García (Osasuna, ante Valencia); Jordi Alba (Barcelona, contra Athletic), Hugo Guillamón (Valencia, contra Athletic); Víctor Ruiz (Betis, contra Barcelona); Foulquier (Granada, con Huesca), Pedraza (Villarreal, contra Atlético de Madrid); Vavro (Huesca, contra Elche); Timor (Getafe, contra Cádiz); David García (Osasuna, contra Villarreal); Diego González (Elche, contra Osasuna); Postigo (Levante, contra Villarreal), Ruben Vezo (Levante, contra Villarreal); Lenglet (Barcelona, contra Getafe); Chakla (Getafe, contra Barcelona); Elustondo (Real Sociedad, contra Huesca); Gastón Silva (Huesca, ante Cádiz).