Macron bromea con la posibilidad de que Mbappé fiche por el Marsella

El presidente francés, Emmanuel Macron.EFE/EPA/JULIEN WARNAND/Archivo

París, 22 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, bromea en un vídeo humorístico dirigido al público juvenil, con la posibilidad de que Kylian Mbappé deje el París Saint Germain (PSG) para fichar por el Olympique de Marsella, una hipótesis que el propio jugador desmiente.

Macron asegura en la grabación con gesto serio, antes de que se descubra su farol: "De la carrera de Kylian Mbappé, me ocupo yo. Kylian Mbappé se va a ir del PSG en las próximas semanas para el Olympique de Marsella".

El vídeo, puesto en línea este domingo, es la concreción de una promesa que Macron había hecho a dos conocidos "youtuberos", McFly y Carlito, de participar en uno de sus concursos de anécdotas si conseguían realizar un mensaje didáctico sobre las medidas de protección contra la covid que fuera visto más de 10 millones de veces.

McFly y Carlito, tras discutir entre ellos durante unos segundos, afirman que esa anécdota es falsa, y para mantener la incertidumbre un poco más Macron toma su teléfono móvil y llama directamente al futbolista, al que le cuenta que está junto a los dos conocidos "youtuberos".

El jefe del Estado explica a la estrella del PSG que ha "anunciado la noticia" de que va a dejar el club de la capital francesa para fichar por el Marsella.

El delantero rompe a reír al escucharlo antes de responder que ese fichaje es "imposible" porque "ir a Marsella no está en nuestro ADN".

El concurso de anécdotas entre el presidente y los dos "youtuberos" acaba con un empate por 4-4.

Macron había aceptado que si perdía, como ellos dos le habían pedido, colocaría una imagen de ambos en su despacho durante la retransmisión de su habitual discurso oficial del 14 de julio el día de la Fiesta Nacional.

Pero al final, las dos partes aceptan cumplir lo que habían prometido hacer si perdían. McFly y Carlito tendrán que subir a un avión de la Patrulla de Francia de los que hacen acrobacias en el desfile militar del 14 de julio.

Más allá de las anécdotas, el vídeo es una oportunidad para Macron de conseguir una gran audiencia entre el público juvenil a menos de un año de las elecciones presidenciales en las que pocos dudan de que intentará renovar su mandato.