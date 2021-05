Los restos del ministro uruguayo del Interior son velados en el Palacio Legislativo

Grupos de personas asisten al velatorio del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hoy, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 23 may (EFE).- Los restos mortales del ministro uruguayo del Interior, Jorge Larrañaga, fallecido este sábado en Montevideo, son velados desde las 09.00 horas (12.00 GMT) de este domingo en el Palacio Legislativo.

En una lluviosa mañana de domingo otoñal, el féretro fue introducido una media hora antes en el Salón de los Pasos Perdidos de la sede parlamentaria, donde permanecerá hasta las 12.00 horas (15.00 GMT).

En torno a las 10.00 horas (13.00 GMT), el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue recibido en la puerta del Parlamento por la vicepresidenta, Beatriz Argimón. Allí, junto a los integrantes de su gabinete, ofreció sus condolencias a los familiares.

A la salida, visiblemente emocionado, hizo unas breves declaraciones desde su vehículo a la prensa y consideró que era "un día muy complicado para decir algo".

"Parecía que nunca iba a descansar Jorge; ese cuerpo grande, fuerte. Se cayó muchas veces y se levantó más. Lo sufrí en carne propia en la competencia", agregó.

Otra de las personalidades que acudieron este domingo a rendir homenaje a Larrañaga fue el expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), quien este sábado se refería en Twitter al ministro del Interior como "un gladiador de la República".

Al término del velatorio, el cortejo fúnebre partirá hacia Paysandú (oeste), donde Larrañaga nació el 8 de agosto de 1956 y donde será enterrado este lunes.

No obstante, antes de dejar Montevideo, la comitiva pasará por la sede histórica del Partido Nacional (centroderecha), uno de los cinco que integra la coalición de Gobierno y en el que militaba desde su juventud el titular de Interior.

El ministro, de 64 años, falleció este sábado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio del que, como informa el diario local "El País", no pudo salir pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios que lo atendieron en un domicilio particular.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, comunicó la noticia en torno a las 18.30 horas (21.30 GMT) del sábado en su cuenta de Twitter.

"Falleció Jorge Larrañaga. Muy duro! Lo aprendí a querer y a respetar. Fue cariñoso aún en la dureza de la batalla. Competimos, cooperamos, nos respetamos. Estaba en su mejor momento. QEPD", escribió el mandatario.

Poco después, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que decretó honras fúnebres.

Además, el mandatario suspendió el viaje a Ecuador que tenía previsto este domingo para la toma de posesión de Guillermo Lasso como mandatario de ese país, por lo que el canciller, Francisco Bustillo, será el único representante de Uruguay en la ceremonia.

Larrañaga fue intendente (gobernador regional) de Paysandú y senador, además de candidato a la Presidencia de Uruguay en 2004 y a la Vicepresidencia en 2009 -junto al padre del actual mandatario, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995)-.

En las elecciones de 2019 fue precandidato en las internas del Partido Nacional, de las que emergió como aspirante a la Presidencia el actual jefe de Estado.

Para su gabinete, Lacalle Pou eligió a Larrañaga para su cartera de Interior, considerando la importancia que el político nacionalista siempre concedió a la seguridad pública.