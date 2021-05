Los demócratas ven un "progreso significativo" hacia una reforma policial en EE.UU.

El senador Cory Booker. EFE/EPA/Tom Williams / POOL/Archivo

Washington, 23 may (EFE).- Los demócratas ven "un progreso significativo" en las negociaciones con los republicanos para llegar a un acuerdo que impulse una reforma policial para acabar con los abusos de los agentes, especialmente, contra la minoría afroamericana.

El senador Cory Booker dijo este domingo a la cadena de televisión CNN que se está avanzando en las conversaciones.

"Estamos haciendo un progreso significativo, estoy comprometido. Debemos tener una nación en la que acabemos con lo que creo que es la angustia y agonía de muchos estadounidenses, que ha salido a la luz", apuntó Booker, quien destacó que no tiene ningún amigo afroamericano que no tenga ninguna historia de algún encontronazo con la policía.

Actualmente, legisladores del Partido Demócrata y Republicano tratan de llegar a un pacto sobre una reforma policial, en unas negociaciones que avanzan lentamente.

En cuestión está un proyecto, bautizado como "Ley George Floyd de Justicia en la Policía", redactado por miembros del Caucus Negro del Congreso, que pretende acabar con el uso de técnicas de estrangulamiento, la "inmunidad legal" para los agentes y la militarización de los departamentos policiales.

El principal punto de desacuerdo entre los progresistas y los conservadores es la revisión de la "inmunidad legal", que blinda a funcionarios gubernamentales como los policías frente a posibles demandas judiciales.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha expresado su apoyo a este borrador de ley y ha pedido al Congreso que alcance un acuerdo para el 25 de mayo, cuando se cumple el primer aniversario de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, aunque es complicado que se logre un pacto para esta fecha.

Preguntado sobre la revisión de la inmunidad legal, Booker respondió de forma evasiva e hizo hincapié en la necesidad de "crear una rendición de cuentas real".

"Estoy en la mesa de negociaciones luchando por eso, tenemos que lograr una nación donde si haces algo malo, de nuevo, no los agentes buenos, sino la gente que hace cosas malas, viola los derechos protegidos en la Constitución de otra persona, no puede estar protegida por el sistema judicial", remarcó.

Biden se reunirá el martes en la Casa Blanca con la familia de Floyd, con motivo del primer aniversario de su asesinato en Mineápolis (Minesota).

La Casa Blanca todavía no ha confirmado la agenda oficial del mandatario para la próxima semana, pero los principales medios de comunicación del país informaron este sábado de ese encuentro de Biden con los parientes de Floyd.

Floyd murió el 25 de mayo de 2020 después de que el entonces policía Derek Chauvin presionara con una rodilla el cuello del afroamericano, que repitió varias veces que no podía respirar.

Chauvin fue hallado en abril pasado por un jurado culpable del asesinato de Floyd y espera ahora sentencia, que será leída el 16 de junio.

El fallecimiento de Floyd desencadenó la mayor ola de protestas y disturbios raciales en EE.UU. desde finales de la década de los sesenta del siglo pasado tras el asesinato de Martin Luther King.