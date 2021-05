Leclerc no sale en Mónaco por una avería en el palier izquierdo

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Redacción deportes, 23 may (EFE).- Charles Leclerc (Ferrari), que el sábado se había convertido en el primer monegasco de toda la historia en firmar la 'pole' en un Gran Premio de Mónaco, que en esta ocasión coincide con el quinto del Mundial 2021 de Fórmula Uno, no saldrá este domingo en Montecarlo, según acaban de confirmar fuentes de su equipo.

Leclerc acabó estrellándose en la última vuelta de la calificación y dejó el circuito con sensaciones encontradas al no saber si tenía o no dañada la caja de cambios. Ferrari aplazó a este domingo la decisión a primera hora de la jornada confirmó que el monegasco saldría, sin penalizar, desde el primer puesto.

Finalmente, Leclerc no tomará la salida, según acaba de confirmar la 'Scuderia', a causa de un problema de transmisión.

"Charles no tomará la salida a causa de una avería en el palier izquierdo que ha sido imposible arreglar antes de la carrera", acaban de informar desde el gabinete de comunicación de Ferrari.

Con la ausencia de Leclerc será el holandés Max Verstappen (Red Bull) el que ocupe la posición delantera en la carrera -que arrancará a las tres de la tarde (13:00 horas GMT)-, por delante del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y del español Carlos Sainz (Ferrari), que apuntará al podio desde la tercera plaza.