La variante india del coronavirus "domina" en varias partes del Reino Unido

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 23 may (EFE).- La llamada variante india del coronavirus se ha convertido en la mutación "dominante" del virus en algunas partes del Reino Unido, según afirmó este domingo Jenny Harries, la consejera delegada de la Agencia de Seguridad Sanitaria británica.

En declaraciones a la BBC, la experta dijo que el país presenta actualmente "una imagen un poco mezclada", en la que en zonas como Bolton y Bedfrod, en el noroeste, "(esa mutación) se empieza a convertir en la dominante y ha sobrepasado a la de Kent, que había sido la variante dominante durante los meses de invierno".

Harries cree que es factible que el gobierno pueda levantar todas las restricciones el próximo 21 de junio -fecha prevista en la "hoja de ruta" que sigue el Ejecutivo para efectuar la desescalada- pero urgió a la "cautela" a fin de evitar un nuevo confinamiento.

Por su parte, en declaraciones al mismo canal, el profesor Adam Finn, de la Comisión Conjunta de Vacunación e Inmunización del Reino Unido, señaló que los científicos creen que la citada variante india es "hasta cierto punto más transmisible" que las otras, si bien aún no se tiene certeza de "exactamente cuánto más".

Finn admitió que esa mutación ha situado al país "en una situación ligeramente peor de en la que estábamos antes, pero no es un desastre".

También remarcó la importancia de que los ciudadanos se vacunen "para eliminar gradualmente la proporción de población que sigue siendo susceptible" y agregó que "podemos tener confianza de que continuará habiendo inmunidad hasta cierto punto aunque el virus evolucione".

Sus palabras llegan al tiempo que un nuevo estudio realizado por el organismo público sanitario Public Health England (PHE) revelara que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca son altamente efectivas contra esa variante emergente india en un 88 y un 60 % respectivamente tras la segunda dosis.

Según datos divulgados ayer por NHS England, 31.546.846 adultos del Reino Unido han recibido ya su primera dosis y 18.699.556 han recibido las dos, al tiempo que los servicios sanitarios están invitando desde este fin de semana a inmunizarse a personas de edades entre los 32 y los 33 años en Inglaterra.

Conforme a esos datos, entre el 8 de diciembre de 2020 y el pasado 21 de mayo un total de 50.246.402 personas se vacunaron, bien con la primera dosis o ambas.