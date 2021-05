"La marcha del #TerremotoFeminista", una oda a la sororidad mexicana

Fotografía cedida por Lizbeth Hernández que muestra a la escritora Laura Castellanos, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/ Lizbeth Hernández SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 23 may (EFE).- "La marcha del #TerremotoFeminista" relata como Sofi, una adolescente mexicana, se suma a una marcha en la que conocerá a insurrectas históricas. "Fue una manera amorosa de reencontrar a las 'ancestras' con las morritas (chicas) del siglo XXI", dijo este domingo a Efe Laura Castellanos, autora del libro junto a la ilustradora Brenda Castro.

"Es la historia de la violencia de género, de cómo se ha construido el sistema patriarcal en México. Los libros más contemporáneos vienen de España, Alemania, Estados Unidos, pero faltaba nuestra mirada, que tiene que ver con un país que fue conquistado, con una crisis humanitaria por feminicidios y desapariciones", relató Castellanos.

El libro, escrito e ilustrado especialmente para mujeres jóvenes pero también para personas de todas las edades, relata a través de esta adolescente la historia de México, donde cada día son asesinadas más de 10 mujeres, de acuerdo a datos de ONG, y hay más de 88.000 personas desaparecidas.

El país sumó además 977 feminicidios, asesinatos por razón de género, en 2020.

"Hay distintos niveles de lectura. A generaciones de feministas formadas o de los años 70 les dirá algo este libro, pero también a las generaciones milenial y niñas a las que las mamás les podrán leer el libro. Pero también nos interesa que se abra, por ejemplo, a personas trans o a hombres", relató la autora del texto.

LA MISOGINA NO ES "NATURAL"

Desde la mezcla de periodismo y ficción con ilustraciones claras y directas, tanto Castro como Castellanos compartieron el objetivo de que las mujeres comprendan "de dónde viene esta opresión histórica, que no es algo natural, es algo cultural que puede transformarse", relató la periodista.

La idea de este libro llegó a Laura en febrero de 2019, después de que percibiese desde 2018 una cuarta ola feminista. Entonces propuso la idea a su editor y encontró a Brenda en Twitter, quien le llamó la atención por presentarse como ilustradora feminista y vegana.

Para la artista gráfica fue "una sorpresa", pero desde la primera reunión todo "salió natural" y en el trascurso de la elaboración del libro fueron identificando lo que querían transmitir con texto e imágenes.

Para Castro, el proceso fue especialmente enriquecedor, pues descubrió a través de la investigación de su compañera "muchas cosas que no sabía", y conforme iba realizando las ilustraciones ponía especial cuidado "en saber lo que Laura quería decir para no darlo de manera sesgada", relató.

Otro de los retos para la ilustradora fue lograr que los personajes históricos interactuasen con Sofi, pero las dudas se fueron disipando al establecer que la marcha sería el lugar donde se encontraría y las conocería a todas ellas.

SORORIDAD Y ESPERANZA

Castellanos, quien cuenta con un extenso recorrido como periodista, insistió en que lo principal que buscan transmitir con "La marcha del #TerremotoFeminista" es "sororidad y esperanza", además de concienciar al mayor número posible de personas.

"Lo que el libro busca es esta concientización, pero sí hay un cambio en la conciencia colectiva de las mujeres. Las niñas ya traen ese chip de guerreras más allá de lo ideológico", dijo la autora, quien añadió que Sofi existe y es una niña que a pesar de haber nacido en un lugar conservador ya se asumía feminista a los 13 años.

El libro es una crónica periodística en la que Castellanos, autora de los libros "México armado" y "Crónica de un país embozado" y Castro reúnen todas sus cualidades para crear un material tan crudo como atractivo.