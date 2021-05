La estrategia turística dominicana se ha ganado la "confianza internacional"

El ministro dominicano de Turismo, David Collado, mantiene una entrevista con EFE con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2021, que termina este domingo. EFE/Javier López

Madrid, 23 may (EFE).- La República Dominicana se ha ganado la "confianza internacional" turística porque cree "firmemente" en la recuperación del sector y en su gran valor socioeconómico a base de la colaboración público-privada, la vacunación de todo su personal, la certificación de la seguridad sanitaria y la aportación española.

Ese es el "compromiso", subraya el ministro dominicano de Turismo, David Collado, en una entrevista con EFE con motivo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2021, que termina este domingo.

"Si no recuperamos el turismo de manera responsable, la economía no se recuperará", explica.

Argumenta que este sector "no es un lujo" para la República Dominicana. Significa el 15 % del PIB, 500.000 empleos y 7.500 millones de dólares al año (antes de la pandemia).

Por ello, la covid-19 ha causado una "crisis con rostro humano" en el sector turístico dominicano. No obstante, al día de hoy se han recuperado 80.000 empleos y creado 15.000 nuevos, indica.

Con motivo de las restricciones económicas y laborales, los trabajadores turísticos pasaron a un plan especial, de subsidio y apoyo al sector privado, para cobrar el salario mínimo sin trabajar y evitar el despido.

"Y gracias a Dios, al día de hoy vamos extremadamente bien", comenta Collado, pues solo 26.000 empleados quedan en ese programa.

LA SEGURIDAD SANITARIA, CLAVE

Ademas, se fortalecieron los protocolos sanitarios con certificaciones internacionales como Bureau Veritas y Safe Travel y resultados "extremadamente buenos".

La tasa de positivos de coronavirus en los controles aleatorios aeroportuarios es del 1 %. Y la de turistas norteamericanos antes de regresar a los EEUU, según las pruebas que exige ese país, es del 0,39 %.

"Nos dimos cuenta de que el turismo no está representando un peligro para nuestra gente ni para los turistas", apostilla el ministro.

REMONTADA Y LIDERAZGO TURÍSTICO EN EL CARIBE

En 2020, el país dejó de ingresar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares por la paralización turística.

Ese año entraron apenas tres millones de extranjeros, menos de la mitad que en 2019, con alrededor de 1,2 millones de europeos y dos millones de estadounidenses en un año normal.

El Gobierno dominicano constituyó un gabinete específico para enfrentar el desafío y agilizar medias de contingencia.

Destaca Collado la entrega al sector privado, sobre todo las grandes hoteleras españolas, de 400.000 pruebas de antígenos "totalmente gratis" cuando EEUU empezó a exigirlas para el regreso de sus ciudadanos desde el extranjero.

"Eso fue generando confianza internacional, nuestro turismo fue aumentando", sintetiza.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y otras organizaciones constaron que República Dominicana era el país que mejor había manejado los protocolos en la gestión del turismo en la pandemia, añade Collado.

Este abril fue el mejor mes turístico tras comenzar la pandemia, con un crecimiento del 7,5 % respecto a marzo y la llegada de más de 327.000 personas (el 80 % son turistas estadounidenses desde enero).

Y mayo lo superará, según un aumento previsto del 9 %. Así, 2021 terminaría con cuatro millones, más cuando noviembre y diciembre son temporada alta.

Por todo ello, el país da una señal "clara" en Fitur de que afianza su "liderazgo turístico" en el Caribe. "Todos los turoperadores con los que nos reunimos nos comunicaron que República Dominicana se ha convertido en el destino preferido de los europeos", comenta Collado.

Ahora se registran muchas más reservas a medio y largo plazo, así que hay "confianza", deduce.

VALOR Y RECONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Preguntado por la aportación turística española, Collado recuerda que viajó urgentemente a España cuando supo que iba a ser ministro de Turismo, a mediados de 2020, para entrevistarse con los presidentes de los grupos Hoteles Meliá, Iberostar y Piñero.

Les transmitió que el Gobierno dominicano valora en su "justa dimensión" sus inversiones, "extremadamente importantes".

De hecho, los inversores españoles poseen más del 65 % de las 93.000 habitaciones hoteleras del país. En estos momentos hay 14.000 en construcción.

También aprecia Collado la conectividad aérea por medio de Air Europa e Iberia, con la que firmó en Fitur un acuerdo "estratégico" de promoción internacional.

Durante este verano, Iberia ofrecerá 11 frecuencias semanales a República Dominicana, un 17 % más que antes de la pandemia, informó el departamento de Turismo dominicano.

Por su parte, Inverotel, que asocia a grandes hoteleras españolas, reconoció y agradeció la gestión y el apoyo de Collado al sector turístico.

"Hemos dado un apoyo fiscal y económico a los empresarios españoles y dominicanos que ningún otro de la región lo ha hecho (...) porque nosotros queríamos proteger la industria y a todos los dominicanos que viven de este sector en nuestro país", concluye el ministro.

Jesús Lozano