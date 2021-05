La erupción del volcán Nyiragongo causa el pánico en el este de República Democrática del Congo

EFE/EPA/EUGENE UWIMANA

Kinshasa, 23 may (EFE).- El cielo de la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), se tiñó de rojo la noche del sábado cuando el volcán Nyiragongo entró en erupción, sembrando el pánico en la ciudad y provocando la huida de miles de personas.

"Vimos una gran nube roja y entonces es cuando el pánico empezó, vimos movimientos masivos de personas hacia la frontera con Ruanda y hacia el oeste de la ciudad", relata a Efe por vía telefónica desde Goma Tom Peyre-Costa, portavoz regional para África Central y Occidental del Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés).

La cifra provisional de muertes es de cinco personas que fallecieron en un accidente de tráfico cuando trataban de huir de la capital provincial, situada a unos 20 kilómetros del volcán, informó este domingo en declaraciones a medios locales el gobernador militar de Kivu del Norte, Constant Ndima.

Alrededor de las siete de la tarde hora local (16.00 GMT) del sábado comenzó la erupción del volcán, que es uno de los más activos del mundo y suele ser ascendido por turistas que quieren contemplar el lago de lava alojado en su cráter, confirmó a Efe el vulcanólogo Celestin Kasereka Mahinda, director del Observatorio Vulcanológico de la ciudad.

Inicialmente, el científico aseguró que, "por la dirección de la lava, no parece que vaya a entrar en Goma", algo que la Misión de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO) también consideró tras realizar vuelos de reconocimiento en la zona.

La alarma saltó de nuevo cuando una nueva brecha se abrió en el volcán liberando un río de lava que se movía en dirección a la ciudad, algo que llevó a las autoridades a activar un plan de evacuación para Goma durante la madrugada.

Esta mañana, sin embargo, el Ministerio de Comunicación y Medios del país confirmó a través de Twitter que "el flujo de lava se detuvo alrededor de las 4.00am en Buhene (localidad a las afueras de Goma)".

"Hubo diferentes flujos pero solo el último se dirigía hacia la ciudad, lo que provocó la evacuación de muchas ONG, pero a las cuatro de la madrugada supimos que la lava se había detenido a pocos metros del aeropuerto", explica a Efe Peyre-Costa.

HUIDA DE MILES DE PERSONAS

Miles de habitantes aterrorizados por la erupción del volcán huyeron de la ciudad anoche, cargando pertenencias y ganado, en dirección al oeste, a la localidad de Sake, o hacia la frontera con Ruanda, que cruzaron al menos 8.000 personas, según los datos oficiales del Ministerio de Gestión de Emergencias de este país.

Este domingo ha visto regresar poco a poco a sus barrios a los habitantes que ayer huyeron pero "la gran desolación es que encuentran sus casas y demás bienes quemados, y lo mismo para los que habían huido a Sake", ha explicado a Efe por teléfono Prince Badjeka, residente de Goma.

Aunque la lava no alcanzó a la urbe, cientos de casas de las afueras han quedado destruidas, reducidas a cenizas, según las autoridades provinciales.

Aunque, finalmente, no se está evacuando a la población de Goma porque "ya no hay actividad volcánica", las personas que han perdido sus casas "tendrán que ser reubicadas", señaló a Efe el portavoz regional de NRC.

UN DESASTRE PREVISIBLE

El pasado 11 de mayo, el Observatorio Vulcanológico de Goma ya advirtió en un informe sobre la situación de los dos volcanes con actividad de la cordillera de Virunga -Nyamulagira y Nyiragongo- donde aseguraba que "están muy activos, particularmente el Nyiragongo, donde se observan algunos seísmos híbridos esporádicos".

El volcán Nyiragongo hizo erupción por última vez en 2002, forzando a unas 300.000 personas a huir de "riadas" de lava que cubrieron gran parte de Goma y mataron a cerca de 200 personas.

El Parque Nacional de Virunga, situado en la provincia oriental de Kivu Norte, una de las más afectadas por la violencia en la RDC, es uno de los pocos destinos turísticos de esta nación centroafricana, y es Patrimonio de la Humanidad desde 1979.