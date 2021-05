Jonathan Rea suma y sigue en la Superpole

El norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) sigue sin bajarse de lo más alto del podio y en la carrera corta del fin de semana, la Tissot Superpole, en el circuito de Motorland Aragón en Alcañiz (Teruel), volvió a ser el mejor. EFE/Javier Cebollada

Zaragoza, 23 may (EFE).- El norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) sigue sin bajarse de lo más alto del podio y en la carrera corta del fin de semana, la Tissot Superpole, en el circuito de Motorland Aragón en Alcañiz (Teruel), volvió a ser el mejor.

Rea superó de nuevo a su compañero de equipo, el británico Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), mientras que a la tercera posición se aupó el estadounidense Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team).

La jornada dominical arrancó con el cielo encapotado y con algo de lluvia que condujo a declarar la carrera en mojado, lo que hizo entrar en juego la estrategia en la elección de los neumáticos, que llevó a ver dos carreras. Una la de los pilotos que eligieron neumáticos mixtos, la apuesta ganadora, y la otra la de los que optaron por lluvia.

La carrera, establecida a diez vueltas, solo tuvo historia en los primeros 5.077 metros del trazado diseñado por Herman Tilke.

Rea se vio sorprendido por un impetuoso Scott Redding (Aruba.It Racing - Ducati) en la primera curva y tras un intercambio de pasadas entre ambos, el norirlandés recuperó el dominio en el segundo giro, momento a partir del cual ya no abandonó la cabeza de carrera.

Redding no pudo mantener el ritmo y terminó viéndose superado por diferentes pilotos hasta caer a una más que discreta octava posición.

Clasificación:

1. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

2. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

3. Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team)

4. Chaz Davies (Team GoEleven)

5. Michael van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team)

----

7. Álvaro Bautista (Team HRC).EFE.

jls/ea

(foto)