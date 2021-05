Haití decreta el estado de emergencia sanitaria durante ocho días por la covid

En la imagen, el presidente haitiano, Jovenel Moise. EFE/Jean Marc Herve Abelard/Archivo

Puerto Príncipe, 22 may (EFE).- El Gobierno de Haití decretó este sábado el estado de emergencia sanitaria durante ocho días para dar respuesta al actual brote de covid-19, cuya expansión se está acelerando en el país.

El presidente Jovenel Moise anunció la decisión, adoptada por el Consejo de Ministros, a través de Twitter, pero no detalló qué medidas serán adoptadas durante el estado de emergencia.

"Acabo de presidir, por vidioconferencia, un Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno decreta el estado de emergencia sanitaria por ocho días. Hoy más que nunca el respeto a las medidas de protección es una necesidad impuesta a todos", dijo Moise.

Haití ha sido relativamente poco afectado por el coronavirus, pero en las últimas semanas está registrando una aceleración de los contagios y de las muertes asociadas a la enfermedad.

El país contabiliza 283 fallecimientos y 13.843 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia, con 108 nuevos casos en el último día, según datos del Ministerio de Salud Pública.

El pasado martes Moise se mostró alarmado por el retorno "con fuerza" de la covid-19, días después de que se confirmara la presencia de las variantes inglesa y brasileña en el país.

Haití es uno de los pocos países del mundo que no ha comenzado a vacunar a su población y ha tardado en aceptar el suero de AstraZeneca que le ofrece gratuitamente la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno haitiano espera recibir el primer cargamento de vacunas entre finales de junio y comienzos de julio.

El país caribeño se mantuvo en estado de emergencia entre marzo y julio de 2020, periodo en el que se tomaron medidas como el toque de queda, el cierre de fronteras y restricciones al funcionamiento de comercios, instituciones públicas y educativas.