Francia dice que el certificado digital covid entrará en vigor el 26 de junio

París, 23 may (EFE).- El secretario de Estado francés de la Transición Digital, Cédric O, afirmó este domingo que "a partir del 26 de junio, el certificado sanitario va a entrar en vigor en Europa" para facilitar la circulación a través de las fronteras interiores.

En una entrevista a la emisora de radio France Info, explicó que lo que queda pendiente, tras el acuerdo de esta semana en la Unión Europea, es avalar esa decisión. Precisó que Francia ya ha estado trabajando en una fase de test con otros países como Malta y Suecia.

Según el compromiso presentado el pasado jueves, el certificado digital covid funcionará durante 12 meses desde el 1 de julio y servirá para evitar medidas restrictivas de entrada si se puede acreditar haber sido vacunado, tener un test PCR negativo reciente o probar que se ha superado la enfermedad hace menos de seis meses.

En Francia, la versión nacional del certificado será necesario para poder asistir a eventos con más de 1.000 personas, como partidos de fútbol, conciertos, salones o ferias.

La lista precisa de los lugares donde se pedirá se publicará "en los próximos días", según el secretario de Estado, que precisó que no se requerirá en los parques de atracciones ni en los museos.

Es más, hizo notar que Francia ha optado por no exigirlo para la vida corriente, de forma que no lo podrán reclamar negocios como restaurantes o comercios. Tampoco se podrá exigir en un marco profesional. Cédric O recordó que la ley prevé sanciones para quienes pretendieran pedirlo en esas circunstancias.