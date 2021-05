Francia baraja excluir al Reino Unido de los países sin trabas a los viajes

Jean-Yves Le Drian. EFE/EPA/LUDOVIC MARIN/Archivo

París, 23 may (EFE).- Francia baraja la posibilidad de que el Reino Unido quede excluido de la "lista verde" de países exteriores a la Unión Europea con los que no habrá restricciones a los viajes cuando se reabran las fronteras, y eso a causa de la extensión allí de la variante india de coronavirus.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, explicó este domingo que esa "lista verde" debería estar preparada el próximo 9 de junio, una vez que los Veintisiete miembros de la UE ya hayan establecido los criterios para determinar qué países podrán incorporarse, básicamente el nivel de incidencia epidémica y la capacidad de control.

En una entrevista radiotelevisada por RTL y LCI, el ministro puntualizó: "Nos queda una interrogación británica" ya que "estamos muy vigilantes" por la evolución allí de la variante india.

Preguntado sobre si eso significa que el Reino Unido podría pasar a la "lista roja", lo que impediría los viajes incluso para las personas vacunadas, contestó que no, pero que podría recibir "un tratamiento intermedio".

Alemania, también a causa de la extensión de la variante india, ha impuesto desde este domingo a las personas que entran desde el Reino Unido un periodo de aislamiento de dos semanas, incluso para los que pueden presentar un test de covid negativo.

España, por su parte, anunció el viernes que abrirá desde mañana sus fronteras a los viajeros que lleguen desde el Reino Unido y desde otros nueve países exteriores a la UE calificados de "seguros": Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Corea del Sur, Tailandia y Ruanda.

Junto a la "lista verde" europea, habrá otra "naranja" con países desde donde solo se podrá entrar si las personas están vacunadas. La "lista roja" la compondrán los Estados donde se han desarrollado variantes preocupantes y de los que con carácter general no podrán entrar ni los que estén vacunados.

En la "lista roja" francesa actualmente en vigor están la India, Brasil, Argentina, Chile, Sudáfrica, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Baréin, Bangladés, Nepal, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía y Pakistán.