"F9" recauda 162 millones de dólares en taquilla durante su estreno en el extranjero

Imagen de archivo de Vin Diesel presentando el premio a mejor película durante la edición 50 de los NAACP Image Awards en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 30 de marzo, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

Por Rebecca Rubin

LOS ÁNGELES, (Variety.com) - "F9", la más reciente película de la saga "Rápidos y Furiosos", tiene a la taquilla internacional en llamas.

La última entrega de la franquicia de Universal, cargada de testosterona, se estrenó con ventas de entradas por 162,4 millones de dólares en ocho mercados, incluidos China, Corea del Sur y Hong Kong. La recaudación representa fácilmente el mejor estreno para una superproducción de Hollywood desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Es un comienzo alentador para la temporada de cine del verano boreal, sobre todo porque los ingresos no estuvieron muy lejos de lo que una película de "Rápidos y Furiosos" habría generado en la taquilla en tiempos previos a la pandemia.

"Los espectadores desean volver a los cines cuando haya una película adecuada", dijo la presidenta de distribución internacional de Universal, Veronika Kwan Vandenberg. "Es una gran película para el mercado chino (...) Tiene una fuerte base de aficionados", agregó.

De los 162 millones de dólares recaudados este fin de semana, 135 millones proceden sólo de China. Eso representa el segundo mejor estreno de la serie en el país tras la octava película, "Rápidos y furiosos 8" de 2017, que vendió 184 millones de dólares en boletos.

En otro hito notable, es el primer título de Hollywood en dos años -desde la epopeya de superhéroes de Disney de 2019 "Avengers: Endgame"- que debuta con una recaudación de más de 100 millones de dólares en China.

"F9" vendió 9,9 millones de dólares en entradas en Corea del Sur, 6,2 millones en Oriente Medio y 2,4 millones en Hong Kong. Con la taquilla de este fin de semana, la franquicia "Rápidos y Furiosos" ha recaudado más de 6.000 millones de dólares en todo el mundo.

"F9" -dirigida por Justin Lin y protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez y John Cena- se está estrenando de manera gradual en el mundo, a medida que los países se recuperan de la pandemia. El filme llegará a Estados Unidos el 25 de junio y se estrenará en otros 60 mercados a lo largo del verano boreal.

A diferencia de otras películas que esperan convertirse en éxitos de taquilla, como "Black Widow" de Disney y el musical "In the Heights" de Warner Bros., "F9" sólo se proyectará en cines, al menos durante sus primeros fines de semana.

En Norteamérica, la taquilla fue encabezada por la película de terror "Spiral", el filme de acción "Wrath of Man" y el thriller "Those Who Wished Me Dead".