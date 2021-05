El Villarreal, a por su primer título y a defender la supremacía española

Los jugadores del Villarreal CF calientan sobre el césped del estadio Alfredo Di Stéfano antes del inicio del encuentro de la última jornada de LaLiga Santander entre el Real Madrid y el Villarreal CF en Madrid, este sábado. EFE/ Rodrigo Jiménez

Madrid, 23 may (EFE).- El Villarreal tratará de conseguir en el Arena de Gdansk (Polonia) su primer título de la Liga Europa y de paso relevar en el historial al Sevilla y defender la supremacía española.

El 'submarino amarillo' se presenta en su primera final -sin contar la Copa Intertoto- ante el Manchester City, que ganó la única vez en la que llegó a la lucha por el título, en 2017, al imponerse al Ajax neerlandés por 2-0 en el Friends Arena de Solna (Suecia).

El Sevilla es el rey de la competición con seis coronas, tres de ellas conseguidas de forma consecutiva con la dirección técnica de Unai Emery (2014, 2015 y 2016), actual entrenador del conjunto villarrealense.

Bajo el formato Copa de la UEFA/Liga Europa el Villarreal podría convertirse en el cuarto conjunto español en ganar el torneo. El Atlético de Madrid ha ganado tres títulos, el Real Madrid dos y el Valencia uno. Con doce, aventaja en tres a Inglaterra e Italia.

El cuadro rojiblanco es, por lo tanto, el segundo más laureado empatado con Juventus, Inter y Liverpool.

El torneo que dio origen a la Copa Federación, la denominada Copa de Ferias, contó también con campeones como Barcelona (3), Valencia (2) y Zaragoza (1).

Historial:

Año Campeón Subcampeón Resultados

-----------------------------------------------------------------

---------------------- COPA DE FERIAS ---------------------------

1958 Barcelona (ESP) Sel. Londres 2-2, 6-0

1960 Barcelona (ESP) Birmingham (ING) 1-1, 4-1

1961 Roma (ITA) Birmingham (ING) 2-0, 2-2

1962 Valencia (ESP) Barcelona (ESP) 6-2, 1-1

1963 Valencia (ESP) Din. Zagreb (YUG) 2-0, 2-1

1964 Zaragoza (ESP) Valencia (ESP) 2-1 (+)

1965 Ferencvaros (HUN) Juventus Turín (ITA) 1-0 (+)

1966 Barcelona (ESP) Zaragoza (ESP) 0-1, 4-2

1967 Din. Zagreb (YUG) Leeds Untd.(ING) 2-0, 0-0

1968 Leeds United (ING) Ferencvaros (HUN) 1-0, 0-0

1969 Newcastle (ING) Ujpest Dozsa (HUN) 3-0, 3-2

1970 Arsenal (ING) Anderlecht (BEL) 1-3, 3-0

1971 Leeds United (ING) Juventus (ITA) 2-2, 1-1

----------------------- COPA DE LA UEFA -------------------------

1971/72 Tottenham (ING) Wolverhampton (ING) 2-1, 1-1

1972/73 Liverpool (ING) Borussia M. (ALE) 3-0, 0-2

1973/74 Feyenoord (HOL) Tottenham (ING) 2-2, 2-0

1974/75 Borussia M.(ALE) Twente Ens. (HOL) 0-0, 5-1

1975/76 Liverpool (ING) Brujas (BEL) 3-2, 1-1

1976/77 Juventus (ITA) Ath. Bilbao (ESP) 1-0, 1-2

1977/78 PSV (HOL) Bastia (FRA) 0-0, 3-0

1978/79 Borussia M.(ALE) Estrella Roja (YUG) 1-1, 1-0

1979/80 Eintracht F.(ALE) Borussia Moen. (ALE) 2-3, 1-0

1980/81 Ipswich Town (ING) AZ 67 (HOL) 3-0, 2-4

1981/82 Goteborg (SUE) Hamburgo (ALE) 1-0, 3-0

1982/83 Anderlecht (BEL) Benfica (POR) 1-0, 1-1

1983/84 Tottenham (ING) Anderlecht (BEL) 1-1, 2-1

1984/85 Real Madrid (ESP) Videoton (HUN) 3-0, 0-1

1985/86 Real Madrid (ESP) Colonia (ALE) 5-1, 0-2

1986/87 Goteborg (SUE) Dundee United (ESC) 1-0, 1-1

1987/88 B. Leverkusen(ALE) Espanyol (ESP) 0-3, 3-0 (P)

1988/89 Nápoles (ITA) Stuttgart (ALE) 2-1, 3-3

1989/90 Juventus (ITA) Fiorentina (ITA) 3-1, 0-0

1990/91 Inter (ITA) Roma (ITA) 2-0, 0-1

1991/92 Ajax (HOL) Torino (ITA) 2-2, 0-0

1992/93 Juventus (ITA) B. Dortmund (ALE) 3-1, 3-0

1993/94 Inter (ITA) Salzburgo (AUT) 1-0, 1-0

1994/95 Parma (ITA) Juventus (ITA) 1-0, 1-1

1995/66 Bayern Múnich (ALE) G. Burdeos (FRA) 2-0, 3-1

1996/97 Schalke 04 (ALE) Inter Milán (ITA) 1-0, 0-1 (P)

1997/98 Inter Milán (ITA) Lazio (ITA) 3-0

1998/99 Parma (ITA) O. Marsella (FRA) 3-0

1999/00 Galatasaray (TUR) Arsenal (ING) 0-0 (P)

2000/01 Liverpool (ING) Alavés (ESP) 5-4 (++)

2001/02 Feyenoord (HOL) Borussia D. (ALE) 3-2

2002/03 Oporto (POR) Celtic (ESC) 3-2

2003/04 Valencia (ESP) O. Marsella (FRA) 2-0

2004/05 CSKA Moscú (RUS) Sporting Lisboa(POR) 3-1

2005/06 Sevilla (ESP) Middlesbrough (ING) 4-0

2006/07 Sevilla (ESP) Espanyol (ESP) 2-2 (P)

2007/08 Zenit (RUS) Rangers (ESC) 2-0

2008/09 Shakhtar (UCR) Werder Bremen (ALE) 2-1 (Prórroga)

-------------------------LIGA EUROPA ----------------------------

2009/10 At. Madrid (ESP) Fulham (ING) 2-1 (Prórroga)

2010/11 Oporto (POR) Sporting Braga (POR) 1-0

2011/12 At. Madrid (ESP) Athletic Bilbao(ESP) 3-0

2012/13 Chelsea (ING) Benfica (POR) 2-1

2013/14 Sevilla (ESP) Benfica (POR) 0-0 (P)

2014/15 Sevilla (ESP) Dnipro (UCR) 3-2

2015/16 Sevilla (ESP) Liverpool (ING) 3-1

2016/17 Manchester U. (ING) Ajax (HOL) 2-0

2017/18 At. Madrid (ESP) O. Marsella (FRA) 3-0

2018/19 Chelsea (ING) Arsenal (ING) 4-1

2019/20 Sevilla (ESP) Inter Milán (ITA) 3-2

- Entre 1958 y 1971 el torneo se denominó Copa de Ferias.

- A partir de 1998 la final ha sido a partido único

(P) El título se decidió en la tanda de penaltis.

(++): La final se decidió con gol de oro.