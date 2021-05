El uruguayo Rodríguez aproxima al ecuatoriano Emelec a la Libertadores de 2022

En la imagen, el uruguayo Sebastián Rodríguez de Emelec. EFE/Hernán Cortez/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 22 may (EFE) .- El centrocampista uruguayo Sebastián Rodríguez dio una asistencia para el primer gol y también anotó para consolidar este sábado el triunfo 1-2 de Emelec en su visita a Mushuc Runa, por la decimotercera fecha de la primera fase de la Liga Pro de Ecuador, resultado que aproxima al cuadro guayaquileño a la fase de Grupos de la Copa Libertadores de 2022.

El resultado, que también le acerca a un cupo para la final del título local de este año, surgió tras un pase excepcional de Rodríguez sobre los defensas rivales, para dejar en el mano a mano al portero Adonis Pabón con el goleador Alejandro Cabeza, que anotó con remate a un costado (m.44), pero también marcó el del triunfo (m.55), para que su equipo acumule 29 puntos, 4 más que el segundo de la tabla de posiciones, el Independiente del Valle.

El goleador del campeonato ecuatoriano, con 12 anotaciones, el argentino Jonathan Bauman, descontó (m.48), pero la derrota dejó sin opción a Mushuc Runa para ganar la fase, pues se quedó con 21 puntos.

Por ello, siguen en puja Emelec (29), Independiente (25 puntos y un partido pendiente ante Universidad Católica) y Barcelona, que lleva 22 puntos, con partidos pendientes con Olmedo (mañana domingo) y otro con el cuadro emelecsista, que va de líder.

El partido de hoy resultó intenso por el buen momento de ambos equipos, pero la superioridad futbolística de Emelec incidió para sumar la novena victoria en el actual torneo, en los doce partidos que ha disputado, pues tiene uno pendiente contra Barcelona, por su participación en la Copa Sudamericana.

El "Matagigantes" de Ecuador (Independiente) goleó con destacada actuación del goleador argentino Ortiz, que repitió doblete sobre Guayaquil City (m.8 y 69), tal como lo hizo en la fecha anterior contra Olmedo de Riobamba.

La superioridad de Independiente fue de principio a fin y, de no ser por el portero visitante Gonzalo Valle, la goleada se hubiera inflado por la cantidad de posibilidades generadas, tanto en el primero como en el segundo tiempos, aunque dentro de esas opciones el atacante Jacob Murillo también anotó (m.37).

El equipo guayaquileño insistió, como en otros partidos, en tratar de controlar las acciones y los ataques del rival cerca de su arco, pero la presión en ataque del Independiente terminó creándole grandes dificultades.

Guayaquil City cayó al último puesto de la tabla de posiciones, con 9 puntos.

Universidad Católica (19 puntos) se lució de visitante sobre Orense y lo goleó por 3-0, con un muy buen nivel futbolístico que no logró frenar el rival, que se mantuvo entre los últimos, con 11 puntos.

La presencia de su técnico, el colombiano Santiago Escobar inspiró más a la plantilla, pues el técnico ha permanecido entre Colombia y Ecuador por cumplir con un tratamiento contra el cáncer de próstata, desde enero pasado, por lo que se reintegró hoy y lo hizo con una merecida victoria.

La goleada comenzó a decretarse con el tanto del centrocampista William Cevallos (m.21), tras una gran tejida por el costado derecho, el defensa Andrés López amplió (m.31) y consolidó la goleada el extremo José Carabalí (m.59), tras otra muy buena hilvanada.

La decimotercera fecha continuará mañana, domingo, con los partidos: Barcelona-Olmedo; Delfín-Liga de Quito y Aucas-Deportivo Cuenca, concluirá el lunes con el encuentro entre Macará y Técnico Universitario.