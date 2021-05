El Reino Unido "digitalizará totalmente" los controles fronterizos para 2025

EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Londres, 23 may (EFE).- El Gobierno del Reino Unido planea "digitalizar completamente" sus sistemas de controles fronterizos para finales de 2025 a fin de medir los niveles de inmigración y evitar "potenciales amenazas", adelantó este domingo la ministra británica de Interior, Priti Patel.

Esa titular avanzó que el Ejecutivo conservador dará más detalles mañana sobre los cambios que pretende introducir para "simplificar" las entradas de inmigrantes a este país.

Según Patel, esas reformas incluirán la gestión totalmente digital de las fronteras, que, según el gobierno, facilitará las cosas para los negocios al tiempo que "por primera vez permitirá contar de manera precisa las personas que llegan y salen del Reino Unido".

De acuerdo con ese esquema, se requerirá a los visitantes que lleguen al Reino Unido -que no sean ciudadanos británicos o no dispongan del requerido estatus de inmigración- que soliciten un permiso electrónico Electronic Travel Authorisation (ETA)- antes de su llegada.

"Ahora que hemos recuperado el control y hemos puesto fin a la libre circulación de movimiento (con el Brexit), la seguridad se sitúa en el corazón de nuestra estrategia de inmigración", dijo hoy Patel, que previsiblemente dará más información mañana sobre la llamada Estrategia sobre Migración Legal y de Control de Fronteras.

"Nuestro planteamiento hará más fácil identificar amenazas potenciales antes de que lleguen a la frontera", explicó la ministra al canal Sky News.

Las reformas, que se implementarán para finales de 2025, según estos planes, también pretenden evitar que delincuentes graves puedan entrar en este país procedentes del extranjero, según dijo Patel.