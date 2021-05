El mexicano Abraham Ancer firma la mejor ronda del Campeonato de la PGA

El golfista mexicano Abraham Ancer terminó este domingo a lo grande su participación en el Campeonato de la PGA firmando la mejor ronda del torneo con una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par.

Ancer, que se ubicaba en el grupo en décimo lugar a media jornada, se despidió de este torneo de Grand Slam con un total acumulado de 287 golpes, uno bajo par, en Kiawah Island (Carolina del Sur).

"Obviamente, me he sentido muy bien. Hoy le he pegado muy bien a la pelota desde el tee. No creo que haya fallado ninguna bola de salida. Le pegué a cada una exactamente donde quería pegarle. Obviamente eso me ayudó mucho", afirmó Ancer, que sigue persiguiendo su primer trofeo de PGA a sus 30 años.

El mexicano, que arrancó la ronda final en el puesto 58, tuvo una espectacular primera parte del recorrido con cinco birdies en nueve hoyos y sumó otros dos birdies en la recta final.

Hasta ahora el mejor recorrido lo había firmado el canadiense Corey Conners con 67 golpes, que le colocaron como líder provisional en la primera ronda.

"El viento no soplaba mucho en los primeros cuatro o cinco hoyos y luego empezó a soplar en una dirección completamente diferente, por lo que el campo era completamente diferente", explicó Ancer.

"Trabajé la bola muy bien con el viento (...) Jugué muy sólido", se felicitó el mexicano, que en las tres primeras rondas firmó tarjetas de 70, 72 y 72 golpes.

El estadounidense Phil Mickelson, que quiere convertirse en el golfista más veterano en ganar un Grand Slam, llega como líder a la ronda final con un acumulado de -7 y arrancará en el último grupo hacia las 14H30 locales (18H30 GMT) junto a su compatriota Brooks Koepka, segundo con -6.

