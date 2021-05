El jefe de la junta birmana dice que Suu Kyi "hizo lo que pudo" en el Gobierno

EFE/EPA/STRINGER

Bangkok, 23 may (EFE).- El jefe de la junta militar birmana, el general Min Aung Hlaing, dijo que la líder depuesta Aung San Suu Kyi "hizo lo que pudo" en el Gobierno y confirmó que la nobel de la paz, que mañana tiene previsto comparecer ante un tribunal, se encuentra bien de salud.

El general, que tomó el poder en un golpe de Estado el pasado 1 de febrero, realizó estas declaraciones en su primera entrevista concedida a Phoenix Television, un canal televisivo progubernamental de Hong Kong.

La entrevista se realizó el pasado jueves y aún no se ha emitido, aunque algunas partes han sido publicadas en la redes sociales.

Mañana está previsto que Suu Kyi, detenida el mismo día del golpe, comparezca por primera vez en persona ante un tribunal, ya que desde que fue detenida el día del golpe lo ha hecho por videoconferencia.

Min Aung Hlaing confirmó que la ex consejera de Estado y antigua Ministra de Exteriores se encuentra en su domicilio bajo arresto domiciliario y que comparecería ante un tribunal.

El golpista, que ha provocado un fuerte movimiento de resistencia en su país, señaló que su plan es establecer un sistema federal democrático y mutipartidista en el periodo de un año.

Frente a los 815 civiles muertos debido a la represión militar que cuantifican los activistas prodemocráticos, Min Aung Hlaing aseguró que el número de fallecidos asciende a 300, mientras que 45 policías han muerto desde el golpe, según informa el portal Frontier Myanmar.

La semana pasada, los medios locales birmanos informaron de que la junta militar ha eximido a Min Aung Hlaing y a su número dos, Soe Win, de tener que jubilarse a los 65 años, por lo que en teoría pueden estar indefinidamente en el poder.

El jefe de la junta, que cumplirá 65 años el próximo julio, ya retrasó su jubilación cuando iba a cumplir 60, que es el límite para la mayoría de los funcionarios.

DISOLUCIÓN DEL PARTIDO DE SUU KYI

Suu Kyi, que pasó un total de 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior junta militar (1988-2011), se enfrenta a cargos variopintos como la importación ilegal de dispositivos electrónicos o vulnerar las normas sobre la covid-19.

Sin embargo, el más grave es la supuesta violación la Ley de Secretos Oficiales, lo que podría suponer una condena de hasta 14 años de cárcel.

El pasado viernes, la Comisión Electoral birmana, controlada por los militares, anunció que disolvería por fraude electoral a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido liderado Suu Kyi.

El propio Min Aung Hlaing alega que hubo unos 10 millones de votos fraudulentos, un tercio del total, en las pasadas elecciones de noviembre en las que arrasó la LND, y los medios oficialistas publican las supuestas manipulaciones a diario.

Sin embargo, los observadores internacionales han avalado los comicios, en los que la LND ganó 368 escaños frente a los 24 del Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), vinculado a los militares.

Algunos analistas opinan que Min Aung Hlaing dio el golpe de Estado por ambiciones de poder y para proteger sus intereses empresariales vinculados al emporio económico del Ejército, con negocios en el sector de la comunicación, energía, hoteles y fabricación de cerveza, entre otros.