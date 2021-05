El colombiano Sinisterra mete al Feyenoord en la Liga Conferencia

EFE/EPA/Pieter Stam de Jonge

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El Feyenoord se clasificó para la primera edición de la Liga Conferencia al ganar en la final del 'playoff' de la liga de Países Bajos al Utrecht (2-0) con un tanto del colombiano Luis Fernando Sinisterra.

El joven atacante cafetero abrió el triunfo del conjunto de Rotterdam a los 25 minutos y lo remachó a uno del final Brian Linssen.

Era el último partido en el Feyenoord -y quizá de su carrera- del veterano entrenador Dick Advocaat, de 73 años, que rompió a llorar de emoción. El técnico incluyó en el once titular al argentino Marcos Senesi, pero no pudo contar por lesión con su compatriota Lucas Pratto.

El Feyenoord había superado en la primera eliminatoria de esta fase al Sparta Rotterdam por 2-0 y el Utrecht al Groningen por 1-0.