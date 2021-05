El Bloco de Esquerda portugués reelige a su líder Catarina Martins

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Lisboa, 23 may (EFE).- La líder del Bloco de Esquerda portugués, Catarina Martins, fue hoy reelegida al frente de la tercera fuerza en el Parlamento luso para los próximos dos años, pero vio aumentar la oposición interna respecto a los últimos comicios.

La lista de Martins, de 47 años, obtuvo el 67,5 % de los votos, por debajo del 87,5 % que había logrado al ser reelegida en la última convención del partido, celebrada en 2018.

Martins está al frente del marxista Bloco desde 2012, cuando asumió su liderazgo en conjunto con João Semedo para suceder a Francisco Louçã, uno de los fundadores de la formación.

Desde 2014 ostenta la coordinación del partido en solitario.

El Bloco fue socio del Ejecutivo del socialista António Costa en la anterior legislatura a través de la firma de un acuerdo para cuatro años, pero en las elecciones de 2019, cuando se quedó sólo a ocho diputados de la mayoría absoluta, Costa decidió gobernar en minoría.

Martins dedicó parte de discurso de apertura de la convención a los socialistas y criticó que en las elecciones de 2019 "nada fue más importante" para el partido de Costa que "atacar a la izquierda", pero dejó una puerta abierta para entendimientos futuros.

"No actuamos por resentimiento, no tenemos estados de alma, no nos enfadamos porque el Partido Socialista cerró la puerta a una solución de estabilidad para cuatro años. Es su elección, nosotros abriremos otra puerta", dijo Martins, cuyo partido votó en contra de los últimos Presupuestos de Costa.

En su intervención de clausura prefirió centrarse en la derecha y acusó al Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha) de inspirarse en las figuras del expresidente de Estados Unidos Donald Trump; del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, o de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Ahora la derecha es más atrevida, porque su política está cambiando, los vientos de Trump y Bolsonaro, primero, o de Ayuso en Madrid, más recientemente, entusiasman a los imitadores, que soltaron los animales feroces de la violencia política y de la comunicación basura", dijo.

También les acusó de querer llevar a la ultraderecha al Gobierno. "Sólo hay una forma de continuar ganando a esta derecha teñida de ultraderecha: que la izquierda luche por la mayoría", sentenció.

El Bloco de Esquerda es la tercera mayor fuerza del Parlamento portugués, con 19 de los 230 diputados del hemiciclo.