El acuerdo de verificación entre el OIEA e Irán podría extenderse un mes más

Teherán, 23 may (EFE).- El acuerdo de verificación entre el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) e Irán para supervisar el programa nuclear persa podría extenderse por un mes más con el objetivo de facilitar las negociaciones en curso en Viena.

Un miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní dijo bajo condición de anonimato a la agencia oficial IRNA que "considerando el final del plazo de tres meses, existe la posibilidad de una extensión condicionada del acuerdo anterior por un mes".

El citado acuerdo bilateral, que fue alcanzado el pasado 21 de febrero, expiró ayer al tener una duración de tres meses y, según el OIEA, se ha estado negociando su extensión en los últimos días.

El director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, tenía previsto informar de ello a las 14 hora local de Viena (12 GMT) en una rueda de prensa, pero la convocatoria ha sido retrasada sin que se sepa la nueva hora.

El funcionario iraní explicó que esta eventual extensión busca "brindar una oportunidad" al proceso de negociaciones en curso en Viena para salvar el acuerdo nuclear de 2015.

"Si se materializa la decisión, se espera que las partes negociadoras faciliten el proceso de llegar a un acuerdo al aceptar las demandas legales de Irán", agregó la fuente.

Según la televisión estatal, si en el plazo de ese mes son aceptadas las demandas de Irán, las imágenes de las cámaras en los sitios nucleares serán entregadas al OIEA pero, de no ser así, "se borrarán para siempre".

El pacto de febrero estipulaba que las cámaras seguían grabando como hasta entonces pero que las imágenes solo serían entregadas a la agencia nuclear de la ONU si Estados Unidos levantaba sus sanciones contra Irán.

Al respecto, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo este domingo que "el OIEA no tiene ya derecho a acceder a las imágenes e información" al haber expirado el acuerdo temporal y bilateral.

Este arreglo se alcanzó con el objetivo de mitigar el impacto del fin de la aplicación por parte de Irán del llamado Protocolo Adicional, que concedía a los inspectores del OIEA acceso libre a cualquier sitio en Irán, sin aviso previo.

Esta medida para limitar las inspecciones a las instalaciones nucleares de Irán está recogida de hecho en una ley aprobada por el Parlamento iraní en diciembre pasado con el objetivo de presionar a EE.UU. a eliminar sus sanciones.

El acuerdo temporal entre el OIEA e Irán ha expirado sin que las negociaciones en Viena para salvar el histórico pacto multilateral de 2015 hayan logrado un resultado, aunque sí avances sustanciales, pero un recorte mayor de las inspecciones puede dañar estas conversaciones.

En las negociaciones, que se reanudarán la próxima semana, participan los países que siguen en el pacto -Irán, Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China- e incluyen contactos indirectos con Estados Unidos, que abandonó el acuerdo en 2018.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, subrayó hoy que su país "seguirá manteniendo negociaciones en Viena hasta que se logre un acuerdo final".