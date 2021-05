El 70% de la población de ocho estados de EE.UU. ha recibido una dosis de vacuna

EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Washington, 23 may (EFE).- Ocho estados de EE.UU. han administrado una dosis de la vacuna contra la covid-19 a al menos el 70 % de su población, según datos de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés).

Esos estados son Rhode Island, Hawái, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey y Vermont.

Siguen a esas zonas Nueva York, que ha administrado al menos una dosis al 51,6% de su población; Maryland, al 67,6%; Nuevo México, al 63,8%; y el Distrito de Columbia, al 49 %.

Entre los estados que van más lento en la campaña de inmunización están Wyoming, Idaho, Alabama, Oklahoma, Alabama, Georgia, Indiana, Arkansas, Misisipi, Georgia, Carolina del Sur, Virginia Occidental y Tennessee.

Los datos de los CDC indican que en el conjunto del país 162,4 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna (48,9% de la población) y que más de 129 millones están completamente inmunizadas (38,9%).

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se ha marcado el objetivo de llegar al 70 % de los adultos con al menos una dosis recibida antes de la celebración del 4 de Julio, el Día de la Independencia del país.

Conforme avanza la vacunación los contagios diarios han ido descendiendo y por primera vez en once meses la media diaria semanal de nuevos casos en EE.UU. fue el viernes menor a 30.000 infecciones, una cifra que no se veía desde junio del año pasado.

Aun así, EE.UU. continúa siendo el país más afectado por la pandemia con 33,1 millones de casos detectados y más de 589.000 fallecidos, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins.