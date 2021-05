Dos sismos de magnitud 5,4 y 3,7 Richter sacuden el Pacífico de Nicaragua, sin daños

Ambos sismos se originaron a las 16.37 y 16.47 hora local (22.37 y 22.47 GMT), a 15 y 22 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, respectivamente, frente a las costas de Pochomil, en el pacífico central de Nicaragua. EFE/Archivo

Managua, 23 may (EFE).- Dos sismos de magnitudes 5,4 y 3,7 en la escala abierta de Richter sacudieron este domingo el Pacífico de Nicaragua, sin causar daños ni víctimas, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

Ambos sismos se originaron a las 16.37 y 16.47 hora local (22.37 y 22.47 GMT), a 15 y 22 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, respectivamente, frente a las costas de Pochomil, en el pacífico central de Nicaragua, de acuerdo con el reporte del Ineter.

Por su ubicación, los movimiento telúricos ocurrieron cerca de la zona de subducción o punto de choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe, donde se originó un terremoto de magnitud 6,2 en la escala abierta de Richter que provocó un tsunami en 1992, en el que más de un centenar de personas perdieron la vida.

Las autoridades nicaragüenses no emitieron alerta de tsunami. Las mismas están programadas para ser activadas con sismos de magnitudes 6,0 en la escala Richter o superiores.

El pasado viernes un sismo de magnitud 5,8 Richter, también en la zona de subducción, agitó el Pacífico de Nicaragua, lo que causó que edificios públicos y estatales fueran evaluados en algunas ciudades del oeste del país, aunque no se registraron daños materiales o pérdidas humanas.

El temblor del viernes fue registrado frente a las costas de Jiquilillo, en un punto que ha estado especialmente activo en los últimos días, según los registros del Ineter.

La tarde de hoy no se reportaron evacuaciones de edificios, ya que la mayoría estaban vacíos, pues los domingos no son días laborales en Nicaragua.

La región Pacífico de Nicaragua es la más propensa a sismos en el país, debido a su cercanía con la zona de subducción, la presencia de múltiples volcanes, y fallas geológicas locales.

Por su ubicación geográfica, Nicaragua forma parte de la zona geológica más activa del mundo, conocida como el "cinturón de fuego del Pacífico", que registra la mayor cantidad de terremotos, y que se extiende por casi todo el borde del océano que le da el nombre.