Descemer Bueno: La historia reconocerá el peso de los artistas en devolver la libertad a Cuba

Miami, 23 may (EFE).- El cantante Descemer Bueno, que ha unido su voz a la de otros músicos cubanos en las canciones "Patria y vida" y "Libertad y amén" para decirles a sus compatriotas que el cambio depende de ellos, cree que la historia reconocerá el "gran peso" de los artistas en devolver la libertad a Cuba.

En una entrevista con Efe cuando el video de "Patria y amén" ya había superado las 86.000 visualizaciones en sus primeras 24 horas en YouTube, Bueno se mostró emocionado por la respuesta del público y por los comentarios de personas no solo cubanas.

"Nos hemos dado cuenta los que hacemos estas canciones que te llevan mucho más allá que cualquier mensaje político. Nunca se había hecho tanto daño a la dictadura como cantando", dice el cantautor, conocido por temas como "Preciosa" y por sus colaboraciones con Enrique Iglesias en "Bailando" o "Súbeme la Radio".

Es ganador de un Goya como coautor de la banda sonora del filme "Havana Blues", de Benito Zambrano, y autor de canciones ganadoras de Premios Grammy como "Cuando me enamoro", músico de jazz y reconocido autor de letras de boleros.

LAS CANCIONES, ARMAS POLÍTICAS POTENTES

Descemer Bueno dice que ha tenido la suerte de ser el único artista en participar tanto en "Patria y vida" como en "Libertad y amén" y recuerda que a los dos proyectos fue "el último" en entrar.

La primera de esas canciones, que salió en febrero pasado y supera ya las 5,2 millones de visualizaciones en YouTube, iba a llamarse "Se acabó", pero, según dice, convenció a sus compañeros para que cambiaran el título a "Patria y vida".

Son unas palabras que solo se dicen una vez en la canción, en la voz de Alexander Delgado, pero a su juicio tienen más fuerza pues el cubano lleva "62 años anclado al "Patria o muerte", el lema de Partido Comunista, que no da opciones, al contrario que "las muchas oportunidades" que ofrece la vida en libertad.

Además de Descemer Bueno cantan "Patria o vida" Yotuel Romero, Alexander Delgado y Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, El Osorbo y El Funky, mientras que en "Libertad y amén" tiene de compañeros a Baby Lores e Insurrecto, los autores de la letra, asi como El Uniko, Amaury Gutiérrez, Eddy K y Yanet "Trueno" Aguilera.

Radicado desde hace 20 años en EE.UU. y "babalao" (sacerdote) de la religión yoruba desde hace 10, no cree que haya habido "un momento peor" que el actual en toda la historia de Cuba, aunque el mundo no se haya dado cuenta porque también vive "momentos malos" por la pandemia y la crisis económica que ha provocado.

"Como nación se nos ha negado el pluralismo, la normalidad, el tener atendidas las necesidades reales del ser humano", subraya para agregar que hay "colas de meses" para poder viajar a los pocos países que no exigen visas a los cubanos pero ahora "no tenemos aviones comerciales, solo chárteres turísticos rusos a Varadero".

DESCEMER PIDE APOYO A OTROS ARTISTAS

Su anhelo es sumar a artistas hispanos no cubanos al "levantamiento sociocultural" que las dos canciones respaldan.

Menciona que le gustaría que los españoles "Melendi, Rosario (Flores) o Enrique (Iglesias)", por citar a algunos, grabaran al menos un video apoyando la causa, pero sabe que es "muy delicado" para los artistas meterse en "política".

Según dice, Enrique Iglesias llamó para felicitarle por "Patria y vida" y le dijo que le había gustado mucho, pero Descemer Bueno quisiera que él y sus otros colegas fueran más allá.

"Si no puedo lograr que los artistas latinos nos apoyen en esto, menos voy a conseguir llamar la atención de los políticos", dice en referencia a los de Estados Unidos.

Como babalao, cree muy importante el papel de los religiosos para hacer que se "rompa el miedo" de la gente a disentir y lograr la unidad de los cubanos que tienen una fe, ya sea el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo o la religión yoruba, en el propósito de lograr un cambio.

"El día que el pueblo religioso cubano salga unido a las calles, la dictadura se va a quedar con las manos atadas", señala.

Por eso cree que es hora de que el papa Francisco se pronuncie sobre la realidad del pueblo cubano. "En algún momento tendrá que decir algo".

MÁS CANCIONES ESTÁN LLEGANDO

Las primeras imágenes del videoclip de "Libertad y amén" muestran una bandera de Cuba ondeando tras una alambrada carcelaria y después a una activista que clama libertad para los presos políticos mientras agentes de la seguridad del Estado tratan de reducirla y detenerla.

De fondo se escucha "Cuba despierta, rompe el silencio, que no va a suceder un milagro, demuestra de qué estamos hechos".

"Libertad y amén" no va a ser la última aportación musical de Bueno a la causa por la libertad de Cuba.

Tiene previsto sacar pronto otra canción titulada "Lágrimas" con Maykel Castillo Pérez, conocido como "El Osorbo", el rapero que vive en Cuba y forma pare del elenco de "Patria y libertad", y aprovecha para pedir a los exiliados cubanos ayudar económicamente a los artistas que están dando la batalla por la libertad desde dentro de la isla, entre los que menciona a Luis Manuel Otero Alcántara.

Además, tiene un proyecto, del que no puede dar detalles, para hacer una canción con artistas "contestarios" pero "establecidos" en la cultura de la isla que va a dejar "boquiabierta a la dictadura".

Ana Mengotti