Cuba suma 1.221 nuevos contagios, con mayo como el peor mes de la pandemia

Una persona con tapabocas camina por una calle de La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 23 may (EFE).- Cuba sumó 1.221 nuevos contagios de covid-19 y 14 muertos en la última jornada, para un acumulado de 25.385 pacientes confirmados y 223 decesos en lo que va de mayo, el mes con cifras más altas desde el inicio de la pandemia en la isla, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El país caribeño enfrenta una tercera ola del nuevo coronavirus que ha dejado este mes un promedio de 1.153 pacientes confirmados y 10 decesos por día -la más elevada tasa de letalidad de este año- así como un incremento de la tasa de incidencia a 153 por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

En total, la isla acumula 133.053 casos y 877 muertes.

De los nuevos diagnósticos, 1.178 son casos autóctonos y 43 importados, en su mayoría viajeros cubanos procedentes de Rusia.

En este momento hay ingresadas en centros hospitalarios o centros de aislamiento 28.817 personas: 6.884 casos activos -48 en estado crítico y 93 graves-, 4.377 con síntomas sospechosos y 17.556 en vigilancia.

El director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, subrayó hoy en la televisión estatal la "severidad" que está presentando el cuadro clínico de esta enfermedad, así como el elevado nivel de trasmisión en toda la isla.

En las últimas 24 horas La Habana, que se mantiene como el peor escenario de la pandemia desde hace varios meses, reportó 610 nuevas infecciones y una tasa de incidencia de 445,4 casos confirmados por 100.000 habitantes.

Le siguen esta jornada la provincia occidental de Mayabeque (81) y la oriental de Santiago de Cuba (65).

En la capital hay vigente un toque de queda desde febrero y permanecen cerrados los centros educativos, restaurantes, bares y playas, entre otras medidas para frenar los contagios, pero la escasez derivada de la crisis obliga a que la gente salga a la calle y haga largas colas para adquirir productos básicos.

La Habana y otras zonas de riesgo del país tienen en marcha un estudio de intervención sanitaria con los dos candidatos vacunales más avanzados de los cinco que desarrolla Cuba contra el coronavirus: Abdala y Soberana 02.

Más de un millón de personas, de una población de 11 millones, han recibido al menos una dosis de esas fórmulas experimentales como parte de los ensayos clínicos y estudios de intervención, aseguraron las autoridades sanitarias.

Ambos fármacos están en tercera y última fase de ensayos clínicos y aún no cuentan con registro farmacológico ni autorización de uso de emergencia.

Las autoridades esperan obtenerla en junio próximo, una vez se divulguen los resultados de los ensayos clínicos, lo cual permitiría el inicio de la campaña de vacunación masiva.

Cuba no integra el Mecanismo Covax auspiciado por la Organización Mundial de la Salud para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.