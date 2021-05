Cuando el tango conquistó el Madrid de la pandemia

Dos personas piden información en el estand de Argentina en la última jornada de la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. EFE/Fernando Alvarado

Madrid, 23 may (EFE).- Madrid vivió esta semana, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el sentir del tango argentino en un escenario al aire libre, la céntrica Puerta de Alcalá, con un espectáculo de música y danza, en el que los transeúntes pudieron disfrutar de la presencia de la bailarina Mora Godoy.

El espectáculo estuvo envuelto en imágenes de los destinos turísticos del país sudamericano a través de una pantalla gigante colocada para la ocasión.

El show comenzó con el tema “La Yumba", de Osvaldo Pugliese, continuó luego con un adagio romántico y finalizó con "La Comparsita".

Durante el espectáculo, Mora Godoy estuvo acompañada por el bailarín Ramiro Javier Izurieta.

EL TANGO, UN MUNDO MACHISTA

Desde 2002, Godoy recorre el mundo con su conjunto de danza Mora Godoy Tango Company y es una de las máximas exponentes argentinas del tango.

"Para mí es un honor representar a Argentina, y más como mujer, pues el tango es un mundo muy machista”, expresó Godoy en declaraciones a Efe, y añadió que le enorgullece posicionar la “marca de identidad” de su país en el mundo.

Con un vestido azul, Godoy reunió alrededor de un pequeño escenario con vistas a la Puerta de Alcalá a fanes y curiosos, quienes presenciaron la representación de tres coreografías de tango temáticamente diferentes.

La bailarina definió el primer tango como “un romance contado en tres minutos”. ‘La Yumba’, de Osvaldo Pugliese, “es como un himno romántico”, expresó.

A este le siguió la comparsita: un adagio romántico más enérgico e intenso, en el que no faltaron piruetas y movimientos que sutilmente fundieron las piernas de los bailarines.

Con la misma compostura, alternando en la danza entre el hieratismo y la pasión, Godoy y Izurieta, con la misma sonrisa del inicio, bailaron un bis adaptado para concluir con el espectáculo.

UN SÍMBOLO DE ARGENTINA

“El tango se divide en dos: en el de salón – el milonguero –, que lo puede bailar cualquiera y no discrimina en edad, físico, ni en clase social. Este tango es inclusivo, se improvisa y el idioma universal es el baile”, explicó Godoy.

“El otro tango es el de escenario. Es el tango coreografiado que ha conquistado el mundo en los escenarios más importantes. Y por último está el tango bien bailado y mal bailado”, añadió.

Izurieta, vestido con un traje y corbata azul marino a rayas, explicó que fueron los primeros tangos que bailó desde hace un año y dos meses por la pandemia.

“Tuve coronavirus y estoy muy emocionado de salir de mi país para bailar, y hacerlo en Madrid”, señaló.

El secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (INPROTUR), Ricardo Sosa, manifestó a Efe que la razón principal del evento no era el tango exclusivamente, sino “activar la visibilidad” del país latinoamericano.

“España es el principal proveedor de turistas de Europa hacia Argentina”, y por ello, “traemos el símbolo de Argentina, que es el tango, y a una de las bailarinas más reconocidas que existen en el mundo, a un lugar que consideramos que es icónico para Madrid”.

La activación de promoción del tango argentino se encuentra dentro de varias acciones que se realizan en el marco de Fitur 2021.

El tango es una danza tradicional originaria de los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires desde el siglo XIX.

Argentina ha tenido grandes representantes muy populares que han cantado, tocado o bailado tango y reconocidos internacionalmente como Carlos Gardel, Astor Piazzolla o Roberto Goyeneche, entre tantos otros.

Además de ser un ícono de Buenos Aires, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2009 y por esa razón es un atractivo destacado para los turistas internacionales.

Pablo Zorrilla y Lucas Tarancón