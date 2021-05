Chile anuncia un "pase de movilidad" que otorga más libertades a vacunados

Dos mujeres caminan por una calle vacía en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdes/Archivo

Santiago de Chile, 23 may (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este domingo que entrará en vigor en una fecha aún por confirmar un "pase de movilidad" que otorgará mayores libertades a las personas que hayan recibido las dosis de la vacuna contra la covid-19.

"La vacunación no es una decisión individual para proteger la salud de los vacunados, es un acto de solidaridad para proteger la vida de sus familias y comunidades", afirmó el mandatario.

Se trata de una identificación digital que podrán disfrutar quienes estén vacunados y se encuentren en cuarentena, una medida que rige en la mayor parte del país, y que permitirá viajar entre regiones, algo que está prohibido desde hace meses.

"Estas mayores libertades y mayor movilidad se irán ampliando según las condiciones sanitarias y las recomendaciones de los expertos", agregó Piñera.

El país lleva a cabo uno de los procesos de inmunización más exitosos del mundo: ha inoculado dos dosis al 51 % de la población objetivo, lo que lo convierte en el segundo país con mayor porcentaje de gente completamente vacunada detrás de Israel, según datos de la Universidad de Oxford.

En cifras oficiales, 7,6 millones de personas tienen las dos dosis puestas y 9,6 millones -el 63 % de la población- han recibido al menos una.

La negociación anticipada y diversificada, así como la amplia red de atención primaria, son dos de los factores clave que, según los expertos, han agilizado la administración de vacunas, que ya se ha ofrecido a todos los mayores de 30 años (sanos o no).

Este domingo el país recibió el cargamento de vacunas contra la covid-19 más copioso hasta la fecha, con 2,2 millones de dosis de Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, que eleva la cifra total de vacunas recibidas a más de 21 millones desde el pasado diciembre.

La mayor parte son de Sinovac, del que arribaron más de 17 millones de dosis y en menor medida, de Pfizer/BioNTech y AstraZeneca, que se aplica solo a mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 18 años.

El país también autorizó el uso de CanSino, del que comenzará a recibir lotes antes de junio y ha firmado acuerdos comerciales con Janssen, de Johnson & Johnson, vacuna que debe recibir todavía la aprobación de las autoridades farmacológicas del país.

En paralelo con la inmunización, y justo cuando parecía que Chile dejaba atrás una grave segunda ola, se registró en los últimos días un repunte de contagios que ha llevado a la comunidad médica a mirar con recelo el levantamiento de restricciones que se inició hace un mes.

En mayo, después de semanas con las unidades de cuidados intensivos saturadas, los hospitales comenzaron a descomprimirse y las autoridades no tardaron en suavizar las restricciones: anunciaron nuevos desconfinamientos y atrasaron una hora el toque de queda, que ahora rige entre las 22.00 horas y las 5.00 horas.

El país acumula más de 1,3 millones de contagios y más de 28.000 muertes y mantiene las fronteras cerradas y el estado de excepción por catástrofe.