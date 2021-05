Castillo aventaja en más de diez puntos a Fujimori, según un nuevo sondeo

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo (d), presenta al equipo técnico que ha trabajado su plan de Gobierno, denominado Perú al Bicentenario sin corrupción, el 18 de mayo de 2021 en el Estadio El Dorado, en el distrito de Puente Piedra, en Lima (Perú). EFE/ George Blink

Lima, 23 may (EFE).- El candidato izquierdista Pedro Castillo ha incrementado su ventaja a más de 10 puntos por encima de la derechista Keiko Fujimori, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio en Perú, según la última encuesta difundida este domingo.

De acuerdo con el sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicado por el diario La República, el postulante por Perú Libre logró aumentar la distancia frente a Fujimori al obtener un 44,8 % de los votos, 10 puntos más que la líder de Fuerza Popular, que alcanza un 34,4 % de preferencias.

A apenas dos semanas del balotaje, la encuesta también reflejó que un 12,8 % de los peruanos votaría en blanco o nulo y un 5,1 % aún no se ha decantado por ninguna de las dos opciones.

FUJIMORI SOLO GANA EN LIMA

Según el sondeo del IEP, el maestro de escuela rural sigue dominando la intención de voto en el norte, sur, centro y oriente del país, un escenario que se revierte en Lima Metropolitana, donde Fujimori alcanza una preferencia de 45,8 %, casi 12 puntos más que Castillo, que recibe un 33,9 %.

En la zona norte del Perú, el aspirante por Perú Libre subió más de 10 puntos porcentuales respecto al anterior estudio de la misma encuestadora y logró un 47,2 % de respaldo, mientras que la candidata fujimorista alcanza un 29,2 %.

En el sur, el líder sindicalista se impone con un 62,5 % de los votos, triplicando el 20,3 % de apoyo que recibe la postulante derechista.

La distancia entre ambos candidatos es menor, sin embargo, en el centro y el oriente del país, donde Castillo gana con un 48,6 % y un 39,5 % de los votos a Fujimori, quien alcanza un 33,7 % y un 35,5 % de apoyo, respectivamente.

CASTILLO AUPADO POR LOS MÁS VULNERABLES

Asimismo, la encuesta ratifica que la lideresa de Fuerza Popular sigue como favorita en los niveles socioeconómicos A y B, los más acomodados del país, donde recibe un contundente 52,1 % y Castillo llega a un 32,7 %.

En cambio, en los sectores C y D/E, la población con menores recursos económicos, el candidato de Perú Libre se impone con un 43,9 % y un 50,8 %, respectivamente.

Según el sondeo, un 47 % de los votantes de Castillo lo apoya porque "ofrece un cambio", un 29 % porque "no quiere que el fujimorismo vuelva al poder" y un 14 % porque considera que "se preocupará por los que menos tienen".

Sobre Fujimori, un 55 % de quienes piensan votar por ella responde que lo hará porque "no quiere que la izquierda/comunismo llegue al poder", un 18 % porque considera que la candidata derechista brinda "estabilidad y orden", un 13 % porque "confía en ella" y un 11 % porque piensa que "ofrece un cambio".

AUMENTA EL ANTIVOTO A FUJIMORI

El estudio del IEP revela, además, que el antivoto a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aumentó hasta situarse a la mitad de la población apta para sufragar.

El mayor rechazo a la candidata fujimorista se concentra en el ámbito rural, donde el 65 % de la población definitivamente no votaría por ella.

En el caso de Castillo, el nivel de antivoto alcanza a más de un tercio del electorado (37 %), mientras que un 7 % indica que no elegiría a ninguno de los dos candidatos.

El sondeo del IEP se realizó entre el 20 y 21 de mayo a 1.208 personas, tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 94,5 %.