Bale mete al Tottenham en Europa

EFE/EPA/Shaun Botterill

Londres, 23 may (EFE).- Un doblete de Gareth Bale culminó la remontada del Tottenham Hotspur contra el Leicester City (2-4) que supone la clasificación a la Conference League de los 'Spurs' y la salida de los 'Foxes' de los puestos de Liga de Campeones.

Entre Bale, con el tercer y cuarto gol del partido, y Kasper Schmeichel, que cometió un tremendo error, sentenciaron al Leicester. El meta danés, con 2-1 en el marcador a favor de su equipo, se marcó en propia el empate a la salida de un córner, intentando despejar el lanzamiento de esquina. No le valía el empate al Leicester, que recibió la puntilla cuando Bale concluyó una jugada de Harry Kane para hacer el 2-3 y mandar al Tottenham a la Conference League.

Y eso que durante muchos minutos los 'Foxes' estuvieron en la máxima competición continental. Se adelantaron con un penalti transformado por Jamie Vardy y aunque empató Harry Kane, en el que posiblemente sea su último partido con la camiseta de los 'Spurs', Vardy volvió a poner por delante a los suyos otra vez desde los once metros, en un error de juvenil de Davinson Sánchez.

Pero a quince minutos del final, con el Tottenham empujando, conscientes de que necesitaban la victoria para ir a Europa, Schmeichel se marcó en propia intentando despejar un córner y redujo las esperanzas del Leicester, que se terminaron cuando Bale aprovechó, llegando desde segunda línea, un pase de Kane para hacer el 2-3.

Ya sobre la bocina, el propio Bale culminó un contraataque para hacer su undécimo gol en esta Premier League.

Con este triunfo sufrido, el Tottenham se agarra a la séptima plaza, con 62 puntos, solo uno por encima del Arsenal, que se queda sin ir a Europa por primera vez en 26 años.