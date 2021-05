Asenjo, Albiol, Bacca, Iborra y Moreno ya han ganado un título europeo

El delantero francés del Real Madrid Benzema (d) frente a Raúl Albiol (i) del Villarreal CF durante un partido correspondiente a la última jornada de LaLiga Santander disputado entre el Real Madrid y el Villarreal CF en el estadio Alfredo Di Stéfano en Madrid, este sábado. EFE/ . EFE/ Rodrigo Jiménez

Villarreal (Castellón), 23 may (EFE).- Los jugadores del Villarreal Sergio Asenjo, Raúl Albiol, el colombiano Carlos Bacca, Vicente Iborra y Alberto Moreno ya han levantado un título europeo, al igual que su entrenador, Unai Emery.

Todos ellos tienen la oportunidad de repetirlo este miércoles en la final de la Liga Europa que su equipo disputará ante el Manchester United en Gdansk (Polonia).

De los jugadores, el que más títulos guarda en su currículum es el guardameta Asenjo, que conquistó dos ligas Europa y dos supercopas de Europa en su etapa en el Atlético de Madrid en 2010 y 2012, aunque las lesiones redujeron su protagonismo en el equipo.

El defensa Alberto Moreno puede presumir de haber conquistado dos títulos con dos clubes distintos. En las filas del Sevilla logró la Liga de Europa en 2014 mientras que con el Liverpool alzó el trofeo de la Liga de Campeones en 2019.

Otros dos ex jugadores del Sevilla como son Bacca e Iborra, aunque este último no jugará ante el Manchester por lesión, aterrizaron en Villarreal con el título de la Liga de Europa bajo el brazo.

El atacante conquistó dos títulos (2014 y 2015) mientras que el centrocampista consiguió los tres que ganó Emery en 2014, 2015 y 2016.

Raúl Albiol, pese a haber estado en clubes de la importancia del Real Madrid o el Nápoles, consiguió su único título continental en las filas del Valencia en 2004, aunque con un protagonismo escaso.