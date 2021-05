"Ana" se aleja de Bermudas y se dispirará el lunes sobre el Atlantico

Miami, 23 may (EFE).- "Ana", la primera tormenta del año en la cuenca atlántica, adquirió características tropicales en las últimas horas a medida que se alejaba de las islas Bermudas y, según los pronósticos, se disipará sobre el Atlántico este lunes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos indicó que la tormenta estaba localizada a unas 340 millas (545 km) al noreste de Bermudas a primera hora del domingo.

Presentaba vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (75 km/h) y se desplazaba en dirección noreste a 12 millas por hora (19 km/h).

Los vientos con fuerza tropical de "Ana" se extienden hasta 60 millas (95 km) de su centro.

"Ana" se formó este sábado como tormenta subtropical, pero este domingo hizo la transición a tormenta tropical.

La diferencia entre ambos tipos de tormentas es que las subtropicales son menos densas y las tronadas que acompañan a ambas están más lejos de su centro que en las tropicales.

No hay advertencias de ningún tipo para tierra por el avance de "Ana", que se adelantó al inicio de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica (1 de junio-30 de noviembre).

Se espera que a partir de hoy se vaya debilitando y el lunes se disipe sobre mar abierto, dijo el NHC.

Estas tormentas adelantadas se están haciendo habituales desde hace una década, por los que algunos meteorólogos han planteado la conveniencia de adelantar el inicio de la temporada.

Según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de EEUU, de la que depende el NHC, la temporada ciclónica en el Atlántico será menos intensa que la de 2020, pero más activa de lo normal.

NOAA pronostica la formación de 13 a 20 tormentas tropicales con nombre y entre 6 y 10 huracanes, de los cuales entre 3 y 5 serían de categoría mayor (3, 4 y 5 en la escala de Saffir-Simpson).

Esta temporada de huracanes en el Atlántico tendrá una actividad "por encima de lo normal", aunque no se prevé que sea parecida a la de 2020, que rompió récords históricos con 30 tormentas con nombre, dijo esta semana en una rueda de prensa virtual Ben Friedman, administrador de la NOAA.