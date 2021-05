Algunas de las ciudades más importantes de Bolivia se confinan por la covid

Algunos ciudadanos caminan por una calle comercial durante la jornada de confinamiento en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Abrego/Archivo

La Paz, 23 may (EFE).- Algunas de las ciudades más importantes de Bolivia como Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Tarija han optado este domingo por el confinamiento para contener la propagación de la pandemia ante el tercer pico de contagios que el país atraviesa desde comienzos de mes.

La decisión se ha gestado durante esta semana cuando los casos nacionales por jornada se elevaron por sobre los 2.000 diarios hasta llegar a los 87 decesos el jueves y los más de 3.000 contagios el viernes anteriores, cifras que están entre las más altas desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

Santa Cruz, la mayor región del país y la más afectada por los contagios, ha dispuesto una cuarentena rígida con prohibiciones de circulación de vehículos y personas, además del cierre de toda actividad comercial con controles rigurosos.

Esta medida se complementa con un otro confinamiento el siguiente domingo junto a las restricciones de circulación hasta las 20.00 de lunes a sábado aunque con algunas variaciones en ciudades que conforman el área metropolitana.

Una situación similar es la que ha aplicado Cochabamba, en el centro del país, segunda región con más casos de coronavirus durante la tercera ola, con restricciones de circulación, confinamientos este y el siguiente domingo, junto a regulaciones para el acceso a servicios financieros, comercios inclusive de visitas a los cementerios.

En Oruro, ciudad que también está confinada este domingo, una de las particularidades es que se ha comenzado a reportar la escasez de oxígeno medicinal y la saturación de los servicios de salud en centros médicos principalmente por los casos más complejos que llegan a cuidados intensivos.

Al sur del país, en Tarija, las medidas son similares con confinamientos los domingos, restricciones a la circulación de lunes a sábado y prohibición tajante de eventos sociales que implique aglomeraciones sean públicos o privados.

Las imágenes que se replican en redes sociales son las de calles prácticamente vacías, negocios que no han abierto y controles de la guardia pública municipal en esas cuatro regiones.

En cambio, las vecinas El Alto y La Paz son las ciudades bolivianas que no han asumido medidas tan fuertes, ya que en la primera una disposición municipal ha determinado el uso obligatorio de tapabocas y en la segunda el municipio mantiene controles para que se cumpla el horario de funcionamiento de restaurantes al 50 por ciento.

Tampoco hay cuarentenas parciales en departamentos como Potosí, Beni, Pando o Chuquisaca, aunque sí están vigentes algunas restricciones con horarios tope de circulación.

Bolivia registra 13.919 decesos y 348.187 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia el año pasado, de los que 53.408 se mantienen activos.