125-118. Tobias Harris, con 37 puntos, se viste de héroe y salva a los Sixers

Tobias Harris (i) de los Filadelfia Sixers. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Filadelfia (EEUU), 23 may (EFE).- El alero Tobias Harris no está nominado al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, pero fue el héroe sorpresa que con 37 puntos salvó este domingo a los Filadelfia Sixers en el primer partido de la primera ronda de los playoff de la Conferencia Este que ganaron por 125-118 ante los Washington Wizards.

Harris, que aportó también seis rebotes, no envidió a ningún All-Star de la NBA y junto a su compañeros, el pívot camerunés Joel Embiid, nominado al MVP, y el base australiano Ben Simmons, bien podría reivindicar que los Sixers también tienen su propio "Big 3".

El alero titular de Filadelfia se encargó de liderar el ataque del equipo con la mejor marca de la temporada regular en la Conferencia Este y fue mejor que Embiid, quien al final también logró 30 puntos, como segundo máximo encestador, pero no los decisivos.

Mientras que Simmons coqueteó con el triple-doble y estuvo dominante bajo los aros y en la dirección del juego al conseguir seis puntos, 15 rebotes y 15 asistencias, en el duelo que mantuvo con el base estrella de los Wizards, Russell Westbrook, el "rey" de todos los tiempos en triples-dobles.

Pero sería Harris, que anotó 28 puntos en la primera mitad, quien al final también lograse los tantos decisivos después de ver como a falta de 45 segundos estaban apenas con cinco puntos de ventaja.

Harris se unió al exbase Allen Iverson como los únicos Sixers con más de 28 puntos en una mitad en los playoffs desde 1997.

El escolta Bradley Beal reivindicó su condición de segundo máximo encestador de la liga y con 33 puntos se encargó de nuevo de ser la figura en el ataque de los Wizards, pero falló cinco de los seis intentos de triple que hizo

Westbrook se quedó con un doble-doble de 16 puntos, 14 asistencias, cinco rebotes y perdió seis balones que no ayudaron a la causa final de los Wizards, que se colocan abajo 0-1 en la serie al mejor de siete, y el miércoles volverán a enfrentarse a los Sixers en el mismo escenario del Wells Fargo Center, de Filadelfia.

Otros cuatro jugadores de los Wizards, entre ellos el alero letón David Bertans, que anotó 14 puntos como reservas, acabaron con números de dos dígitos.

Mientras que el base brasileño Raúl Neto, que siguió de titular, logró siete puntos en los 22 minutos que estuvo en la pista tras anotar 3 de 5 tiros de campo, incluidos un triple de dos intentos.

Además de capturar tres rebotes, dio una asistencia, perdió un balón y se fue sin cometer personales, en otra buena labor de equipo y de apoyo al juego ofensivo de Beal y Westbrook lo que hizo que los Wizards se mantuviesen todo el tiempo en el partido.

Incapaces de crear una ofensiva consistente fuera de Harris, los Sixers finalmente armaron un aluvión de 3 puntos al final del tercer cuarto que despertó el entusiasmo de los 11.160 aficionados que ocuparon las gradas del campo, aproximadamente la mitad de su capacidad, pero que sonaron como si hubiese más de 20.000 en el apoyo al equipo.

Harris se encargó de anotar un triple del empate, el escolta Seth Curry conectó su primero, Danny Green enterró uno y Curry se golpeó el pecho y habló después de que otros tres lo hicieran para el parcial favorable de 88-81.

Los aficionados estallaron poco después en un cántico de "Confíe en el proceso" con Embiid en la línea de tiros libres, y los Sixers cerraron el cuarto con una ventaja de 99-93.

El equipo de Filadelfia aguantó su primera victoria en los playoffs en dos años, incluso cuando Simmons se fue de 0 a 6 desde la línea de tiros libres.

Embiid recibió tres faltas y los Sixers fallaron 14 de 17 triples en la primera mitad, dejando a Harris con la responsabilidad de cargarse al equipo sobre sus hombros y pudo justificar que su contrato de 180 millones está más que merecido.

Harris pasó la temporada creyendo que era digno de un lugar para el Juego de Estrellas y sorprendió con 28 puntos en 12 de 19 tiros de campo al anotar desde cualquier posición y con toda la variedad de tiros a canasta.

Beal, quien quemó a los Sixers por 60 puntos en enero, y Westbrook se combinaron por solo 20 puntos en la primera mitad, pero tomaron una ventaja de 62-61 en el descanso.

Washington avanzó al derrotar a los Indiana Pacers para emerger de la ronda de play-in como el octavo clasificado del Este en los payoffs después de una ausencia de dos años.

Los Wizards fueron un desastre al comienzo de la temporada, lidiando con lesiones y un brote de covid-19, pero la acabaron con racha de 17-6 para un global de 34-38, que les da la oportunidad de convertirse en el primer equipo con récord perdedor en ganar una serie de playoff desde los Seattle SuperSonics de 1987.

Filadelfia y Washington se enfrentaron por primera vez en la postemporada desde 1986 y el duelo puede dejar sorpresas.