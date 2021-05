109-123. Victoria de Blazers ante Nuggets con un Lillard sobresaliente

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Redacción deportes, 23 may (EFE).- Los Nuggets de Facundo Campazzo y Nikola Jokic no pudieron parar a un sobresaliente Damian Lillard que con 34 puntos catapultó a los Trail Blazers a la victoria, 109-123, en el primer partido de los playoff entre los equipos de Denver y Portland.

Jokic, el principal candidato al MVP de este año, tuvo una gran actuación con un nuevo doble doble con 34 puntos, 16 rebotes y 1 asistencia, pero sus canastas no fueron suficientes para detener el ataque de los Nuggets, que anotaron 19 de los 40 triples que intentaron.

Por su parte, el argentino Facundo Campazzo también hilvanó un buen partido, con 8 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 1 tapón, aunque su defensa de Lillard, que en momentos desequilibró a la estrella de Portland, no fue suficiente para anular al base de los Blazers.

Lillard empezó el partido frío pero se recuperó tras el descanso y consiguió terminar el tiempo reglamentario con un doble doble de 34 puntos, 13 asistencias y 2 rebotes.

El partido, que fue bastante igualado hasta los momentos finales del tercer cuarto, se decidió por la incapacidad de Denver de impedir que los tiradores de Portland anotasen desde más allá de la línea de tres puntos.

Los Trail Blazers llegaban al Ball Arena de Denver como el segundo equipo con más intentos de tiros de tres en la temporada regular, con 40,8 por partido. Y el equipo de Portland no defraudó las estadísticas al realizar 40 triples ante los Nuggets.

Lillard fue el jugador de los Blazers que más tiros realizó desde más allá de la línea de tres, 12, y también el que más acertó, 5. Carmelo Anthony, que tras iniciar el partido en el banquillo sumó 18 puntos, intentó 8 triples y anotó 4. Mientras su compañero CJ McCollum, que hizo un total de 21 puntos, anotó 3 de los 7 triples que intentó.

Los Nuggets no tuvieron tanta suerte con los triples, especialmente su tirador Michael Porter Jr. que sólo hizo 1 de los 10 triples que lanzó. El equipo de Denver intentó 36 triples pero sólo anotó 11, un 30,6 % frente al 47,5 % de los Blazers.

El partido se inicio bien para el equipo local. A los pocos minutos del salto inicial, Campazzo ya había robado un balón, ejecutado uno de sus característicos pases para que Aaron Gordon anotase desde debajo de la canasta además de conseguir un triple que colocó un 13-7 en los primeros 4 minutos del partido.

Pero las cosas se pusieron más difíciles para los Nuggets cuando a falta de 3 minutos para el final del primer cuarto Anthony anotó 3 triples y Anfernee Simons otros 2 de forma casi consecutiva, lo que permitió a los Blazers un parcial de 4-15 y dejar el marcador en 30-35 para los de Portland.

En el segundo cuarto, los Nuggets aumentaron su presión defensiva y dificultaron a los tiradores de Portland ejecutar triples con comodidad lo que fue suficiente para que los de Denver se fuesen con ventaja a los vestuarios, 61-58.

Pero tras el descanso reapareció Lillard. El base aumentó su movilidad y sus asistencias interiores al pívot bosnio Jusuf Nurkic abrieron espacios. El base culminó su actuación en los primeros 5 minutos del tercer cuarto con un triple que empató el partido 73-73 tras un parcial de 0-9.

Lillard siguió haciendo de las suyas y la defensa de los Nuggets se las veía para parar sus cambios de ritmo y sus tiros tras un paso atrás.

Lillard anotó 15 puntos en el tercer cuarto y los Blazers 38 por 25 puntos de los Nuggets, lo que dejó el marcador en 86-96 al inicio de los 12 minutos finales.

Con el marcador en contra, los Nuggets acumularon errores en el último cuarto. Porter Jr., aunque hizo 10 puntos en los 12 minutos finales intentó 4 triples pero no pudo anotar ninguno.

En frente, los Blazers no tenían tantos problemas en el periodo final. Simons hizo los 2 triples que lanzó, Lillard 1 de 3 y McCollum 1 de 2. Lo mejor del último cuarto para los Nuggets fue la defensa de Campazzo a Lillard que consiguió robarle un par de balones al base de Portland y hacer sus tiros más difíciles, suficiente para ralentizarle pero no anularlo.