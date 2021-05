Venezuela añade 1.178 contagios de la covid-19 y llega a 221.042 casos

Una persona recibe una vacuna contra la covid-19 en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 21 may (EFE).- Venezuela sumó en las últimas 24 horas 1.178 nuevos casos de la covid-19, con los que alcanza los 221.042 contagios desde que empezó la pandemia, por la que fallecieron de 2.483 personas, tras añadir este jueves 18 muertes más, informó el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez.

"Hoy viernes, 21 de mayo, cumplimos 432 días con la pandemia en nuestro país; en este sentido informamos que durante las últimas 24 horas registramos 1.178 nuevos contagios, 1.177 por transmisión comunitaria y 1 importado", dijo Ñáñez a través de Twitter, donde precisó que el caso llegado del exterior procede de Panamá.

Los estados donde se detectaron el mayor número de casos son Carabobo (243), Zulia (201), Falcón (176), Yaracuy (74), Bolívar (63), Delta Amacuro (58), Trujillo (50), La Guaira (46), apure (43), Miranda (42) y Caracas (40).

Con cifras considerablemente menores, les siguen Barinas (28), Guárico (26), Nueva Esparta (22), Lara (20), Cojedes (14), Aragua (13), Portuguesa (9), Anzoátegui (6), Amazonas (2) y Sucre (1).

El número más alto de fallecimientos se produjo en Anzoátegui, Apure y Portuguesa, con 3 muertes cada uno; en Sucre fallecieron dos personas y los estados que sumaron un solo deceso fueron Carabobo, Lara, Nueva Esparta, Trujillo y Zulia.

Se desconoce en qué estados fallecieron las dos personas restantes, ya que Ñáñez únicamente detalló el lugar de deceso de 16, de un total de 18.

Según el Gobierno, de los 221.042 contagios registrados desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, 204.615 personas ya se han recuperado (93 %) por lo que actualmente son 13.944 los casos activos.

No obstante, el Ejecutivo solo computa los contagiados internados en centros clínicos, sin tener en cuenta los que permanecen en sus hogares desde el momento que contraen el virus hasta su recuperación, que no se suman en los reportes diarios, por lo que las cifras brindadas están por debajo de las reales.

Prueba de ello es que Ñáñez explicó que de los 13.944 casos activos reportados a día de hoy, 13.329 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 615 en clínicas privadas, pese a que el mayor porcentaje de pacientes con covid-19 que se recuperan en su domicilio.

Organizaciones nacionales e internacionales señalan que Venezuela es el país de Latinoamérica con menor número de personas vacunadas, un dato que el Gobierno no ha facilitado.

Tampoco existe certeza sobre el número de vacunas que llegaron al país, ya que los datos brindados por los distintos funcionarios difieren considerablemente, al estar en una horquilla que abarca desde las 930.000 a 1.480.000, lo que supone una diferencia de más de medio millón.

El presidente Nicolás Maduro aseguró, recientemente, que espera alcanzar la inmunización masiva para el próximo agosto.