Trippier, titular en el Atlético; Villa y Fede, en el Valladolid

El centrocampista ingles del Atlético de Madrid Kieran Trippier y José Angel Valdes Cote, del Eibar, en el Estadio Wanda Metropolitano deMadrid . EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Valladolid, 22 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispone en el once de Kieran Trippier y sólo incluye la novedad de José María Giménez por el sancionado Stefan Savic en la 'final' por la Liga contra el Valladolid, en el que el técnico Sergio González alinea a Toni Villa y Fede San Emeterio de inicio.

El Atlético, que depende de sí mismo para ser campeón, sale con Jan Oblak, en la portería; Kieran Trippier, José María Giménez, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Saúl Ñíguez, en la defensa; Marcos Llorente y Koke Resurrección, en el medio centro; Ángel Correa y Yannick Carrasco, más arriba; y Luis Suárez, como delantero centro, tal y como había probado Simeone el miércoles y el jueves pasados.

El Valladolid, mientras, que necesita ganar y esperar que el Elche no venza al Athletic y el Huesca pierda con el Valencia para conseguir la permanencia, juega de inicio con Jordi Masip; Saidy Janko, Jawad El Yamiq, Kiko Olivas, Lucas Olaza; Toni Villa, Roque Mesa, Fede San Emeterio, Óscar Plano; Shon Weissman y Marcos André.