Timbers derrotan 3-0 al Galaxy con doblete del chileno Mora en la MLS

Con un doblete del chileno Felipe Mora, los Portland Timbers vencieron por 3-0 a Los Angeles Galaxy en la jornada de sábado del fútbol estadounidense de la MLS.

Mora marcó de cabeza a los 47 y 60 minutos, mientras que su compañero el argentino Diego Valeri lo hizo de penalti al 69, venciendo el esfuerzo del arquero Jonathan Bond.

El internacional irlandés del Galaxy Derrick Williams fue expulsado por una entrada violenta al minuto 44. Williams vio la tarjeta roja después de una entrada brutal sobre Andy Polo, que dejó al internacional peruano retorciéndose de dolor sobre la cancha del Providence Park de Portland.

Polo no pudo continuar y más tarde se lo pudo ver cojeando con muletas y con un aparato ortopédico en la pierna después de ser sustituido por Mora, goleador del partido.

La victoria llevó a Portland al sexto lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste, con nueve puntos en seis juegos. El Galaxy es segundo en la tabla con 12 unidades.

En otro partido de la jornada de sábado, el FC Cincinnati derrotó 2-1 al CF Montreal con goles del holandés Jurgen Locadia y el cuatoriano Gustavo Vellecilla.

Locadia marcó un golazo de cabeza al minuto 70 y Vallecilla también de cabeza al 86. Por Montreal había anotado el estadounidense Djordje Mihalovic al minuto 56 con un remate desde el centro tras un pase del hondureño Romell Quioto.

- Resultados del sábado en el fútbol de la MLS:

Portland Timbers a Los Angeles Galaxy 3-0

FC Cincinnati a FC Montreal 2-1

- Jugando:

Chicago Fire FC - Inter Miami CF

- Por jugar:

Orland City SC vs Toronto FC

New York City FC vs Caumbus Crew

FC Dallas vs Real Salt Lake

New England Revolution vs New York Red Bulls

Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps

San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City

Los Angeles FC vs Colorado Rapids

