Sudamericanos en Europa: Suárez y Correa hacen campeón al Atlético y Boyé salva al Elche

El Atlético de Madrid se coronó campeón de la Liga tras imponerse al Valladolid (2-1) en la última jornada del torneo.

El argentino Ángel Correa y el uruguayo Luis Suárez marcaron un tanto cada uno para asegurar los tres puntos y con ello, el campeonato de Primera División número 11 del cuadro 'colchonero'.

En Alicante, el atacante argentino Lucas Boyé lideró al Elche en el triunfo ante Athletic de Bilbao (2-0) con el que selló su permanencia en la máxima categoría al registrar un gol y una asistencia.

- Suárez se proclama campeón en España –

Atlético de Madrid conquistó el título de la Liga española por undécima ocasión gracias a un triunfo ante Valladolid (2-1) en el que los sudamericanos Ángel Correa y Luis Suárez fueron los grandes protagonistas.

El atacante argentino Ángel Correa fue el encargado de poner el empate 1-1 en el marcador (57) con la punta del pie luego de quitarse a varios defensas.

Correa, que llegó a nueve goles y ocho asistencias, cerró así su campaña más goleadora desde su llegada al conjunto 'rojiblanco' en la temporada 2014/15.

"(Diego) Simeone siempre me lo dice, que cuando esté dentro del área no me lo piense, que le pegue de puntera. Es algo que se me da bien y hoy tuve la suerte de que pudo entrar, pudimos trabajar el partido y a partir de ahí, darle la vuelta", dijo el futbolista argentino tras el encuentro.

"Me pone contento que lo llame la selección (argentina); crece cada día desde la humildad y a esa gente hay que cuidarla", señaló por su parte Diego Simeone.

Por su parte, el ariete uruguayo Luis Suárez puso el 2-1 definitivo cuando quedaban más de 20 minutos por disputarse (67) tras aprovechar un regalo del Valladolid cerca del círculo central y enfilar hacia la portería para encarar a Jordi Masip antes de enviar el balón pegado al poste hasta al fondo de la red.

El 'Pistolero' culminó la temporada como máximo goleador del Atlético de Madrid con 21 tantos y tres asistencias en 32 partidos de Liga.

El futbolista de 34 años, quien llegó al club a principios de temporada tras ser liberado por Barcelona, agradeció la oportunidad al cuadro 'rojiblanco' en un momento "difícil" de su carrera.

"Es difícil. La situación que le tocó vivir a uno, de la forma en la que me menospreciaron (en Barcelona) y el Atlético me abrió las puertas", dijo Suárez a la televisión española antes de romper en llanto.

"Mucha gente ha sufrido conmigo. Mi mujer, mis hijos, el día a día. Son muchos años en el fútbol y es el año que más han sufrido por todo", reconoció.

En tanto, el entrenador argentino Diego Simeone conquistó su octavo título en nueve temporadas y media al frente del Atlético de Madrid, el segundo de la Liga española luego de proclamarse campeón en 2014.

- Boyé sella la permanencia –

Elche aseguró su permanencia en la Primera División en la última jornada de Liga gracias a un triunfo ante el Athletic de Bilbao (2-0).

El atacante argentino Lucas Boyé fue el artífice de la victoria al marcar el tanto que abrió el marcador y dar una asistencia para el segundo.

Boyé puso el 1-0 antes de que se cumpliera la primera media hora (28) de un remate ajustado al palo derecho a un centro de Pere Milla.

Ya en la segunda parte (73), Raúl Guti firmó el 2-0 definitivo luego de recibir un pase al borde del área de Lucas Boyé.

El argentino cerró la campaña con siete goles y dos asistencias en 34 partidos disputados.

Por su parte, el cancerbero argentino Paulo Gazzaniga volvió a ser titular disputando los 90 minutos, mientras su compatriota Pablo Piatti completó 64 minutos antes de salir de cambio.

pnv/iga