Protestan en Juárez por el feminicidio de una mexicana con enanismo en un kínder

Mujeres marchan hoy al Centro de Justicia para Mujeres para protestar contra el feminicidio de Jacivi Alejandra Holgúin, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Ciudad Juárez (México), 22 may (EFE). - Activistas, familiares y amigos protestaron este sábado por el feminicidio de Jacivi Alejandra Holguín, una joven mexicana de 21 años que tenía enanismo y cuyo cuerpo apareció en un kínder tras desaparecer en la fronteriza Ciudad Juárez.

Los manifestantes, acompañados por algunos vehículos, portaron letreros con frases como "¡Ni una más!" y "¡Justicia para Jacivi!" para denunciar la creciente ola machista que azota a esta ciudad del norte del país, donde han asesinado a cerca de 70 mujeres en lo que va del año

"La marcha es pacífica, pedimos respeto a los familiares de una víctima más de esta ciudad. Es muy lamentable que deben pasar 72 horas para activar el protocolo Alba, posteriormente que desaparece una mujer. Se debe actuar desde la primera hora", expresó Johana Romero, dirigente de la marcha.

Jacivi, una joven de talla pequeña, desapareció el domingo 16 de mayo cuando salió a comer con un amigo y no regresó.

Las autoridades localizaron este jueves su cuerpo semienterrado en el patio de un kínder en el barrio de San Antonio.

La causa de muerte de la joven fue de asfixia por sofocación, según la Fiscalía General del Estado.

El perfil de la joven y el método del asesinato conmocionaron a una ciudad que fue primer lugar en feminicidios en 2020, según el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

"Yo vengo a unirme a la causa, en representación de las madres que desconocen el paradero de sus hijas. Pedimos justicia, seguridad, no tenemos confianza que nuestras hijas salgan ni a la tienda. Estamos sin palabras por esta niña, queremos justicia", declaró la ciudadana Mayra Reséndiz.

Los manifestantes iniciaron el trayecto en el boulevard Zaragoza, una de las principales calles de la ciudad, hasta subir a la avenida de Los Aztecas.

Después llegaron a un supermercado en la calle Carlos Amaya, donde trabajaba la joven, hasta concluir en una de las oficinas de la Fiscalía estatal.

Al respecto, el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, afirmó que la Fiscalía Especializada de la Mujer ya tiene una persona sujeta a investigación en relación con este caso.

La manifestación ocurre mientras México afronta una crisis de violencia machista con más de 10 mujeres asesinadas al día, según ONU Mujeres.

Además, el Gobierno de México reconoce más de 88.000 personas no localizadas desde 1964, de las que cerca de la mitad han desaparecido desde 2006.

Ciudad Juárez registró el año pasado 477 casos de violación y 11.293 carpetas de investigación por violencia contra la mujer, según la Red Mesa de Mujeres.