PRINCIPALES NOTICIAS

ISRAEL PALESTINOS: Frágil tregua entre Hamás e Israel tras alto el fuego y pese a choques en Jerusalén

MUNDO VIRUS: América Latina y el Caribe superan el millón de muertos mientras laboratorios prometen más dosiss

-- ISRAEL PALESTINOS

GAZA, Territorios Palestinos:

Frágil tregua entre Hamás e Israel tras alto el fuego y pese a choques en Jerusalén

Sin aviones de combate ni alertas de cohetes, la calma regresó este viernes a la Franja de Gaza y a Israel por la entrada en vigor de un alto el fuego, aunque nuevos choques entre palestinos y policías israelíes se registraron en Jerusalén.

Por Adel ZAANOUN, con Delphine MATTHIEUSSENT en Jerusalén

(Israel palestinos conflicto, Nota Central, Actualización, 800 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO, LIVE VIDEO, INFOGRAFÍA

PARÍS:

Reacciones internacionales al alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza

(Israel palestinos Gaza conflicto reacciones, Síntesis, Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

JERUSALÉN:

Túneles del "Metro" de Gaza, principal objetivo de ataques aéreos israelíes

Durante su operación militar contra Gaza, el ejército israelí incrementó los ataques contra el "Metro", como se conoce a la compleja red de galerías subterráneas que facilita a los combatientes de Hamás circular a salvo de drones y atacar a Israel sorpresivamente.

(Israel palestinos conflicto armas, Recuadro, 550 palabras - Ya transmitido)

JERUSALÉN:

De la escalada de violencia entre Israel y los palestinos hasta el cese del fuego

(Israel palestinos conflicto Gaza Jerusalén, Cronología, 800 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

JERUSALÉN:

Once días de conflicto entre Israel y Hamás en cifras

(Israel palestinos conflicto, Recuadro, 350 palabras - Ya transmitido)

-- MUNDO VIRUS

MONTEVIDEO:

América Latina y el Caribe superan el millón de muertos mientras laboratorios prometen más dosis

América Latina y el Caribe superaron este viernes la simbólica cifra de un millón de muertos por covid-19, en momentos en que la mayoría de los países de la región luchan por conseguir suficientes vacunas.

Por las oficinas de AFP en el mundo

(Mundo Latam España virus salud, Nota-Central, Actualización, 790 palabras - Ya transmitida)

FOTOS VIDEO

MONTEVIDEO:

El covid-19 se cobra más de un millón de vidas en América Latina y el Caribe

El coronavirus se cobró más de un millón de vidas en América Latina y el Caribe, donde la vacunación avanza a un paso demasiado lento para frenar la pandemia, a diferencia de lugares como Estados Unidos y Europa, que ya vislumbran una salida a la crisis.

Por María Paz SALAS y las oficinas de la región

(virus salud política sociedad pandemia epidemia Latinoamérica, Enfoque, 1000 palabras - Ya transmitido)

ROMA:

Comunidad internacional se moviliza para acelerar vacunación en países pobres

Los principales fabricantes de vacunas anticovid, los países del G20 y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se comprometieron este viernes a acelerar la vacunación en los países pobres, muy retrasada, para poner fin a la pandemia y reactivar la economía mundial.

Por Gaël BRANCHEREAU

(G20 UE Italia pandemia virus salud diplomacia farmacéutica vacunas, Enfoque, 750 palabras - Ya transmitido)

VIDEO

WASHINGTON:

El FMI propone un plan de USD 50.000 millones para poner fin a la pandemia

El FMI propuso el viernes un plan de 50.000 millones de dólares para poner fin a la pandemia de covid-19, con la meta de vacunar al menos al 40% de la población mundial para fines de 2021.

Por Delphine TOUITOU

(FMI economía epidemia salud virus, Nota, 600 palabras - Ya transmitida)

GINEBRA, Suiza:

La sobremortalidad causada por la pandemia es mucho mayor a las muertes atribuidas al covid-19, según la OMS

La sobremortalidad causada por la pandemia es hasta tres veces mayor a los decesos atribuidos al covid-19 desde que se detectaron los primeros casos en China a finales de 2019, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) este viernes.

Por Agnès PEDRERO

(virus salud epidemia ONU pandemia, Nota, 550 palabras - Ya transmitida)

PARÍS:

El rompecabezas casi imposible del número de muertos por covid

Aunque sin duda el número oficial de 3,4 millones de muertos de covid en el mundo está subestimado, los expertos estiman que tomará su tiempo contar con una evaluación más precisa y que es incluso posible que no se logre nunca.

Por Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS con Agnès PEDRERO en Ginebra

(salud virus epidemia demografía, Enfoque, 900 palabras - Ya transmitido)

INFOGRAFÍA

RIO DE JANEIRO:

Investigación sobre la pandemia subyuga a Brasil y amenaza a Bolsonaro

Una comisión senatorial expone desde hace tres semanas los entretelones de la caótica gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro y busca establecer responsabilidades en una tragedia que ya dejó casi 445.000 muertos en Brasil.

(Brasil política epidemia virus salud pandemia, Enfoque, 750 palabras - Ya transmitido)

FOTOS ARCHIVO

NUEVA DELHI:

El "hongo negro", la enfermedad que afecta a muchos convalecientes de covid-19 en India

Parvesh Dubey, hospitalizado en el estado indio de Madhya Pradesh, parecía que se estaba recuperando cuando anunciaron a su familia que había muerto de mucormicosis, la enfermedad del "hongo negro" que está afectando a muchos convalecientes de coronavirus.

(India virus salud pandemia, Enfoque, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS

KATMANDÚ, Nepal:

Los candidatos a escalar el Everest 'acampan' en casa para evitar el covid-19 en Nepal

El alpinista estadounidense Akash Neggi durmió durante semanas en una tienda de campaña en el salón de su casa de Nueva Jersey para ponerse en forma antes del ascenso al Everest y reducir su estancia en Nepal, donde el covid-19 arrecia.

Por Paavan MATHEMA con Céline GESRET en Nueva York

(Nepal virus Everest epidemia ciencia, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS VIDEO

HARTBEESFONTEIN, Sudáfrica:

Sudáfrica comienza a vacunar a los ancianos con meses de retraso

En un cuarto soleado de un centro para la tercera edad de la localidad sudafricana de Hartbeesfontein, Douw Chamberlain acaba de recibir la primera dosis de Pfizer. Una preocupación menos para este hombre de 62 años que cuida de sus padres, vacunados contra el coronavirus el mismo día que él.

Por Catherine SCHENK

(Sudáfrica virus salud, Reportaje, 500 palabras - Ya transmitido)

FOROS VIDEO

SITGES, España:

La fiesta nocturna vuelve a un pueblo español para un ensayo sobre el covid

Copas, bailes, música a todo volumen... Aunque sea por unas horas, la jubilosa calle del Pecado de la ciudad española de Sitges (noreste) recuperó su ambiente prepandémico durante un ensayo para reabrir el ocio nocturno de forma segura ante el covid-19.

(España ocio virus salud, Fotorrelato, 450 palabras - Ya transmitido)

FOTOS VIDEO

WIELICZKA, Polonia:

En una antigua mina de sal en Polonia desarrollan terapias para pacientes pos-covid

Girando con mucho entusiasmo al ritmo de "Girls Just Want To Have Fun", de Cindy Lauper, un grupo de polacos combate los síntomas que persisten tras sufrir covid-19.

Por Darío THUBURN

(Polonia terapia virus salud, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS VIDEO

TABOGA, PANAMÁ:

Isla de Taboga, un paraíso anticovid en Panamá

La alcaldesa de Taboga recorre de arriba abajo las estrechas calles de su isla. Está contenta. Sus vecinos hacen fila para recibir la segunda y última dosis de vacuna anticovid. El 90% de los habitantes quedará plenamente inmunizado, desde adolescentes a ancianos. En Panamá, el paraíso tiene vista al océano Pacífico.

Por Moisés ÁVILA

(Panamá pandemia, turismo vacunas, Reportaje, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

-- AMÉRICA

WASHINGTON:

Biden no se hace "ilusiones" sobre negociaciones nucleares con Corea del Norte

Joe Biden reconoció el viernes que no existe un camino fácil para lograr que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares y reafirmó su compromiso "férreo" con la alianza entre Estados Unidos y Seúl tras reunirse con el presidente surcoreano Moon Jae-in.

Por Sebastian SMITH

(EEUU SCorea diplomacia política, Nota Central, Actualización, 700 palabras - Ya transmitida)

METLATÓNOC, México:

"No quiero que me vendas": el drama del comercio de niñas indígenas en México

"No quiero que me vendas", recuerda Eloina Feliciano que le pidió a su madre. Pese a sus súplicas, fue otra de las niñas entregadas en matrimonio bajo un acuerdo ancestral de compra y venta en el mexicano estado Guerrero.

Por Jennifer GONZÁLEZ COVARRUBIAS

(México indígenas niños Mujeres tradición, Reportaje, Actualización, 700 palabras - Ya transmitido)

SANTIAGO:

Irací Hassler, alcaldesa electa comunista, figura en la transformación social de Chile

"Hay un avance significativo de fuerzas transformadoras en Chile", afirma con convicción Irací Hassler, militante del Partido Comunista recién electa como alcaldesa de Santiago, que en entrevista con AFP asegura que el nuevo modelo de desarrollo debe fijar como eje "el buen vivir y la dignidad".

Por Paula BUSTAMANTE

(Chile elecciones mujeres política, Entrevista, 750 palabras - 22H0 GMT)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFÍA

RIO DE JANEIRO:

Lula y Cardoso, dos rivales históricos unidos en la crítica a Bolsonaro

Los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, enfrentados durante décadas, compartieron su preocupación por el rumbo del gobierno de Jair Bolsonaro, reveló este viernes Lula, que se perfila como principal adversario del mandatario ultraderechista en las elecciones de 2022.

Por Jorge SVARTZMAN

(Brasil política elecciones, Nota, 570 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

NUEVA YORK:

Policía de Nueva York busca a agresores de un hombre judío

La policía de Nueva York buscaba el viernes a los sujetos que el día anterior atacaron a un hombre judío mientras ocurrían enfrentamientos entre proisraelíes y propalestinos en Times Square, en momentos en que aumentan los actos antisemitas en Estados Unidos a causa del conflicto en Medio Oriente.

(EEUU discriminación manifestaciones conflicto agresión criminalidad palestinos Israel, Nota Actualización, 600 palabras - YA transmitida)

-- EUROPA

BERLÍN:

Países del G7 se comprometen a dejar de financiar centrales de carbón a finales de 2021

El Grupo de Siete países más industrializados (G7) acordó este viernes dejar de financiar centrales térmicas de carbón a finales de este año para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

(G7 medioambiente diplomacia energía, Nota, 450 palabras - Ya transmitida)

BARCELONA, España:

El separatismo catalán elige al moderado Pere Aragonès como presidente regional

La mayoría independentista del Parlamento catalán eligió este viernes a Pere Aragonès, representante del sector moderado del movimiento, como nuevo presidente de esta región del noreste de España, escenario de un intento de secesión en 2017.

Por Daniel BOSQUE

(España Cataluña política, Nota-Central, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BARCELONA, España:

Pere Aragonès, el rostro moderado del independentismo catalán

El flamante presidente catalán, Pere Aragonès, acumula a sus 38 años de edad una larga trayectoria en política en la que destacó por una apuesta de moderación sin renunciar a la independencia de esta región del noreste de España.

Por Daniel BOSQUE

(España Cataluña política, Semblanza, 600 palabras - Ya transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Tras escándalo por la entrevista a Lady Di, Londres contempla reformar la BBC

Acusada de parcialidad por las élites políticas, amenazada con recortes presupuestarios y enfrentada al desamor de los jóvenes, la radiotelevisión pública británica BBC, emblema de periodismo en el mundo, es ahora criticada por la familia real y el gobierno contempla reformarla.

Por Anna CUENCA

(GB monarquía BBC gobierno televisión gente medios, Enfoque, 700 palabras - Ya transmitido)

FOTOS ARCHIVO, VIDEO

-- ASIA

PEKÍN:

Dos terremotos sacuden las provincias chinas de Qinghai y Yunnan

Un terremoto de magnitud 7,3 hizo estremecer en la madrugada del sábado a la provincia de Qinghai, en el noreste de China, informó el Servicio geológico de Estados Unidos (USGS), horas después de que un primer temblor causara al menos dos muertos en la provincia de Yunnan, en el sureste del país.

(China terremoto, Nota-Central, 500 palabras - Ya transmitida)

INFOGRAFÍA

HANOI:

Luong, primer candidato gay al parlamento de Vietnam

Luong The Huy, un jurista brillante y activista LGTB, es el primer candidato abiertamente homosexual que aspira a un escaño en el parlamento vietnamita en las elecciones del domingo.

Por Tran Thi Minh Ha

(Vietnam homosexuales política, Enfoque, 550 palabras - Ya transmitido)

FOTOS VIDEO

RANGÚN, Birmania:

El golpe de Estado aplaza apertura de biblioteca ecológica para huérfanos en Birmania

Una humilde biblioteca construida con desechos plásticos para huérfanos en la ciudad más grande de Birmania permanece sin libros ni archivos. Debía empezar a recibir a los jóvenes lectores meses atrás, pero su apertura se aplazó por el sangriento golpe de Estado en el país.

(Birmania medioambiente militares, Reportaje, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS VIDEO

-- ÁFRICA

TRÍPOLI:

Bajo los puentes de Trípoli, el porvenir de los migrantes en suspenso

Empujados hacia la ruta migratoria por la miseria, centenares de africanos que fracasaron en su intento de cruzar a Europa desde las costas libias se han resignado a permanecer en Trípoli, donde a pesar de los míseros salarios, los peligros de la travesía han sido reemplazados por la precariedad económica.

Por Hamza MEKOUAR

(Libia conflicto migrantes, Reportaje, 600 palabras - Ya transmitido)

FOTOS VIDEO

ABUYA:

Muere en accidente aéreo el jefe del Ejército de Nigeria, país azotado por el yihadismo

El jefe del Ejército nigeriano, el teniente general Ibrahim Attahiru, murió junto con otros diez oficiales al estrellarse un avión militar el viernes cerca del aeropuerto de Kaduna, en el norte de Nigeria, un país golpeado por insurrecciones yihadistas.

Por Louise DEWAST, con Aminu ABUBAKAR en Kano

(Nigeria conflicto fuerzas-armadas aviación accidente, Nota-Central, 550 palabras - Ya transmitida)

FOTOS ARCHIVO

-- ECONOMÍA

BUENOS AIRES:

La carne, esencia de Argentina y también manzana de la discordia

El parrillero sala el trozo de carne que irá al fuego y de allí a la mesa en la que la familia se reúne. Es un gesto habitual para los argentinos, acostumbrados por generaciones al asado, pero ahora está en el centro de la controversia.

Por Nina NEGRON

(Argentina alimentos mercado materias-primas exportaciones gastronomía, Reportaje, 750 palabras - Ya transmitido)

FOTOS, VIDEO

LISBOA:

Nuevas negociaciones sobre fiscalidad internacional en base a una tasa mínima del 15%

Estados Unidos dio un nuevo impulso a las negociaciones sobre fiscalidad internacional con una propuesta, acogida favorablemente por Alemania y Francia, de fijar una tasa impositiva de "al menos" el 15% a los beneficios de las multinacionales en todo el mundo.

Por Daniel ARONSSOHN con Aurélia END en París

(EEUU impuestos empresas internet UE Francia Alemania OCDE, Nota Central, Actualización, 600 palabras - Ya transmitida)

INFOGRAFÍA

WASHINGTON

Bitcoin, dogecoin o la influencia de Elon Musk

Entre vacíos regulatorios y volatilidad natural de las monedas digitales, la influencia de un solo hombre, el magnate fundador de Tesla, Elon Musk, y sus tuits sobre la cotización del bitcoin y otras criptomonedas despierta cada vez más interrogantes.

(EEUU divisas informática mercados empresas criptomonedas, Enfoque, 500 palabras - Ya transmitido)

-- SOCIEDAD

NUEVA YORK:

"Little Island", el nuevo parque que levita sobre el río Hudson en Nueva York

Sobre 132 enormes tulipanes de cemento sostenidos por pilares a orillas del río Hudson levita "Little Island" (Pequeña Isla), un nuevo parque público flotante de 260 millones de dólares inaugurado este viernes soleado en Nueva York para deleite de la población, tras más de un año de pandemia.

Por Laura BONILLA

(EEUU urbanismo salud medioambiente parques, Nota, 660 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON:

EEUU espera una invasión de cigarras que pasaron 17 años bajo tierra

No son venenosas ni dañan a los humanos. Tampoco suponen una amenaza real para el resto de los seres vivos. Pero las cigarras están dando mucho que hablar en Estados Unidos tras 17 años de vida subterránea.

Por Alina DIESTE

(EEUU medioambiente animales cigarras, Enfoque, 740 palabras - 22H00 GMT)

FOTOS

LONDRES:

Tras el confinamiento, el arte vuelve a Londres de la mano de Alicia en el País de las Maravillas

Sombrerero loco, diálogos sin pies ni cabeza, un mundo que desafía las reglas físicas... Para su reapertura, el gran V&A Museum de Londres propone al visitante desorientado tras un año absurdo de pandemia adentrarse en el universo de "Alicia en el País de las Maravillas".

Por Charlotte DURAND

(GB cultura literatura, Presentación, 650 palabras - Ya transmitida)

FOTOS VIDEO

VENECIA, Italia:

Sarkis defiende en Venecia la batalla de la arquitectura contra las desigualdades y los conflictos

El arquitecto Hashim Sarkis (Beirut, 1964), comisario de la 17 edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia que se inaugura el sábado, defiende en una entrevista con la AFP la batalla de la arquitectura contra las desigualdades y a favor del diálogo y la convivencia.

Por Kelly VELASQUEZ

(Italia Venecia Arquitectura, Entrevista, 650 palabras - Ya transmitida)

FOTOS VIDEO

MADRID:

La conversión de C. Tangana, del rap a la tradición española y latina

Es uno de los artistas españoles más escuchados del mundo. Rompiendo los muros entre la música tradicional y los ritmos urbanos, el rapero español C. Tangana se convirtió en un fenómeno en ambas orillas del Atlántico.

Por Thomas PERROTEAU

(España LatAm música, Entrevista, 750 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, VÍDEO

DAKAR:

Ganarse el pan en Dakar gracias a un caballo

Amanece en los suburbios de Dakar y Mame Mor Anta Ly lava su caballo al abrigo de un puente de carretera, mientras espera que los contraten a los dos a jornal. Es uno de los senegaleses que van a la capital con un percherón para ganarse la vida.

Por Emmet LIVINGSTONE

(Senegal animales sociedad, Enfoque, 650 palabras - Ya transmitido)

FOTOS VIDEO

jz/gma/ll