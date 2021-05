Previa del encuentro: AS Saint Etienne recibe a Dijon FCO en la última jornada

El próximo domingo a las 21:00 se disputará el encuentro de la última jornada de la Ligue 1, en el que veremos luchar por la victoria a Saint Etienne y a Dijon en el Estadio Geoffroy Guichard.

AS Saint Etienne llega al trigésimo octavo encuentro con la intención de mejorar sus números en el campeonato tras empatar el último partido disputado frente a Lille OSC. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado 12 de los 37 encuentros disputados hasta ahora con una cifra de 42 tantos a favor y 53 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, Dijon FCO perdió por un resultado de 4-0 en el encuentro anterior ante FC Nantes, de modo que buscará un triunfo frente a AS Saint Etienne para enderezar el rumbo en la competición. Antes de este partido, Dijon FCO había ganado en tres de los 37 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con 24 goles a favor y 73 en contra.

En cuanto a los resultados como local, AS Saint Etienne tiene un balance de cinco victorias, siete derrotas y seis empates en 18 partidos jugados en su campo, por lo que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en el torneo. En las salidas, Dijon FCO ha ganado dos veces, ha sido derrotado en 13 ocasiones y ha empatado tres veces en sus 18 partidos disputados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con AS Saint Etienne.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio de AS Saint Etienne, de hecho, los números muestran una derrota y dos empates para los locales. La última vez que jugaron Saint Etienne y Dijon en este torneo fue en diciembre de 2020 y el encuentro finalizó con un empate 0-0.

Analizando la tabla clasificatoria de la Ligue 1 podemos ver que entre AS Saint Etienne y Dijon FCO existe una diferencia de 28 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el undécimo lugar con 46 puntos en la clasificación. Por su parte, Dijon FCO cuenta con 18 puntos y ocupa el vigésimo puesto en la competición.