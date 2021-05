Personas de entre 60 y 69 años, perfil del fallecido por covid en Paraguay

Personal médico toma los datos a una persona en la sede del Partido Unace, en San Lorenzo (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 22 may (EFE).- La franja de edad de entre los 60 y los 69 años es la que más muertes por coronavirus registra en Paraguay, con 2.029 fallecidos desde el comienzo de la pandemia, según los datos recopilados por el Ministerio de Salud.

Las cifras corresponden al cierre de la semana pasada, concluida el domingo 16 de mayo, con una muestra de 7.596 defunciones hasta esa fecha.

El siguiente grupo más atacado por el coronavirus es de las personas entre 70 a 79 años, con 1.873 muertos, mientras que el número de defunciones de personas con 80 años o más cae hasta 1.364.

Los números muestran que en Paraguay entre el 60 y el 70 % de defunciones por coronavirus se dan entre las personas de entre 60 y 80 años.

Las cifras de fallecidos disminuyen a medida que bajan los grupos de edad, con 1.221 muertos de entre 50 y 59 años.

Por debajo de los 50 años, los números de fallecidos caen por debajo del millar, como muestran los registros del Ministerio de Salud hasta la semana pasada.

En la franja de edad de entre 40 y 49 años se registraron 666 defunciones, seguidas de las 327 muertes del grupo de entre 30 y 39 años.

Desde el comienzo de la pandemia hasta el domingo 16 de mayo, fallecieron 89 personas de entre 20 y 29 años, y seis personas de entre 15 y 19 años.

En este tiempo, Paraguay también ha lamentado la muerte de niños por coronavirus, con cuatro muertos de entre 5 y 14 años, y nueve bebés de hasta cuatro años.

OBESIDAD, FACTOR DE RIESGO

Aunque los datos de fallecimientos son menores entre los adultos jóvenes, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, explicó este viernes en una conferencia de prensa que en los rangos de edad de entre 20 y 49 años la obesidad juega en contra de las personas contagiadas.

Si bien el primer factor de riesgo son las enfermedades cardiovasculares, Sequera señaló que estas suelen ir acompañadas en la mayoría de los casos con obesidad o sobrepeso.

Además, la obesidad o el sobrepeso también apareció en los fallecidos de entre 20 y 49 años que presentaban diabetes.

"El índice de masa corporal (IMC) para esta franja es mucho más importante que la edad. Probablemente la obesidad sea de mal pronóstico cuando se tiene covid, mucho más que si se tiene VIH o una enfermedad autoinmune", señaló Sequera.

Hasta el 16 de mayo, la tasa de letalidad por coronavirus en Paraguya, que establece la relación entre el número de fallecidos respecto a los casos confirmados era del 2,42 %, según los registros de Our World in Data.

Paraguay, un país con poco más de 7 millones de habitantes, acumula desde el principio de la pandemia 327.229 contagios, con 8.115 defunciones y 270.516 recuperados.