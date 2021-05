ONG de Guatemala pide ante CorteIDH protección para abogado opositor preso

Fotografía de archivo de la vista general de una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

Ciudad de Guatemala, 21 may (EFE).- La ONG guatemalteca Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) pidió este viernes medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para el exfuncionario y abogado opositor del Gobierno Juan Francisco Solórzano Foppa, detenido esta semana por presunta falsedad ideológica.

La entidad expresó su preocupación por la seguridad física de Solórzano Foppa, quien se encuentra en la prisión del cuartel Matamoros, donde según medios locales está siendo extorsionado por más de 10.000 dólares.

"Exigimos al Ministerio de Gobernación (Interior) a través del Sistema Penitenciario que garantice los derechos del abogado Solórzano Foppa mientras se encuentra detenido en el cuartel militar Matamoros", expresó el GAM en redes sociales al anunciar el pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Costa Rica.

LA DETENCIÓN

Solórzano Foppa, uno de los uno de los principales opositores al Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, fue arrestado el miércoles por supuesta falsedad ideológica y será escuchado en su primera declaración el 27 de mayo.

La detención del exfuncionario se llevó a cabo en una avenida al sur de la Ciudad de Guatemala por automóviles sin matrícula y no identificados que le cerraron el paso sin explicación, según explicó Solórzano Foppa al momento de su captura en redes sociales, y posteriormente en declaraciones a periodistas.

El arresto se produjo varios minutos después de ser interceptado por las fuerzas de seguridad, ya que según precisó Solórzano Foppa, los policías que lo detuvieron no le brindaban motivos al respecto.

El fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, aseguró en medios locales que la captura se debió a que supuestamente Solórzano Foppa y otra docena de personas "de forma dolosa y deliberada insertaron hechos y actos falsos" para la creación de un partido político en 2020.

Además, Curruchiche agregó que se inscribió dentro de la agrupación política, denominada Partido Político Ambientalista Guatemalteco, a una persona que había fallecido en 2018.

"Vamos a enfrentar la Justicia. Esto no me da ninguna pena. Esto es orgullo, saber que estamos haciendo las cosas bien. Es saber que estamos tocando a la gente poderosa de este país. Y esto es saber que acá vamos a seguir en la lucha", dijo Solórzano Foppa a periodistas en la Torre de Tribunales antes de escuchar los motivos de su arresto.

SU LABOR COMO EXFUNCIONARIO

El abogado fue fiscal del Ministerio Público durante más de una década y también fue entre 2016 y 2018 el jefe del ente recaudador de impuestos en Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Su labor al frente de la SAT se caracterizó por llegar a una histórica recaudación de impuestos en 2016 y por haber puesto en jaque a varias de las grandes empresas del país por defraudación tributaria, incluida una multa de 100 millones de dólares (la más grande del país) a la firma Aceros de Guatemala por dicho motivo.

Por su parte, en el Ministerio Público fue uno de los colaboradores de la investigación "La Línea", que culminó con el encarcelamiento en 2015 del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina por corrupción.

El exfuncionario ha sido uno de los principales críticos del Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y también de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por diversos casos de corrupción estatal.

La detención de Solórzano Foppa ha generado diversas críticas por parte de políticos, periodistas, docenas de organizaciones y estudiantes que han estado bajo la tutela del exfuncionario en universidades estatales.

La exfiscal guatemalteca Thelma Aldana, exiliada en EE.UU. por su labor en Guatemala, manifestó en redes sociales su "solidaridad" con Solórzano Foppa y recordó que en Guatemala "se criminaliza a defensores de derechos humanos y a quienes luchan contra la corrupción".