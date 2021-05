Observatorio ve indicios de variantes de la covid-19 en Nicaragua

Un mujer camina frente a la puerta cerrada de una escuela en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 22 may (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 de Nicaragua informó este sábado que recientes reportes sobre niños aparentemente contagiados, y "la afectación severa" de la pandemia entre jóvenes, son compatibles con la posible presencia de variantes de la covid-19 en el país.

"Recibir reportes de niños y niñas hospitalizados con sospechas de covid-19, y la afectación severa entre jóvenes, es compatible con la circulación de las Variantes de Preocupación en el país", indicó el Observatorio, en su más reciente informe sobre la pandemia.

Las Variantes de Preocupación, originadas en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica, ya han sido reportadas en países vecinos de Nicaragua, como Costa Rica, Honduras o Panamá.

Estas se caracterizan por una mayor transmisibilidad, aumento en la gravedad de los casos, menor efectividad de la vacuna o tratamientos, o fallas en los diagnósticos, según Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

En las últimas semanas, tanto el Observatorio como el Ministerio de Salud, han reflejado aumentos significativos de casos de covid-19, a pesar del contraste entre los datos que cada uno reporta.

Según el Ministerio de Salud, la covid-19 ha dejado 185 muertos y 7.213 casos confirmados desde su ingreso a Nicaragua, en marzo de 2020, cifras que son rechazadas por el gremio médico.

El Observatorio, una red de médicos y voluntarios que cubre toda Nicaragua, registra 3.263 muertos por neumonía y otros síntomas de la covid-19, así como 16.245 casos que califica de "sospechosos" debido a que únicamente el Ministerio de Salud tiene acceso a las pruebas PCR que confirman la enfermedad.

SIN "DATOS REALES"

El Gobierno de Nicaragua mantiene silencio sobre el impacto de la pandemia, a pesar de que las Asociaciones Médicas Nicaragüenses han insistido a las autoridades en que divulguen los "datos reales".

Entre los pasados días 13 y 19 el Observatorio reportó 40 nuevos fallecidos con síntomas de la covid-19, incluyendo un trabajador de la salud, mientras que el Gobierno, en su último reporte semanal, emitido el día 18, confirmó un muerto, sin brindar detalles.

De acuerdo con el Observatorio, el 79 % de los nuevos casos sospechosos fueron detectados en los departamentos (provincias) de Chinandega, Managua y Rivas, en la zona Pacífico, así como en Jinotega, en el norte del país.

Asimismo, el 80 % de las muertes recién detectadas con los síntomas de la pandemia se registraron en Carazo, Chinandega, León y Managua, todos en el Pacífico, además del departamento de Estelí, en el norte.

La zona Pacífico es la más poblada de Nicaragua, mientras que el norte está más cerca de la frontera con Honduras.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el caso de Nicaragua.

En este país las autoridades aplican la llamada "estrategia singular" contra la pandemia, que, según han explicado, consiste en no establecer restricciones para evitar su propagación, promover aglomeraciones, y brindar el mínimo de información, con el objetivo de no afectar la economía local.