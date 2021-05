Miles de personas se solidarizan en Londres con Palestina en una marcha

EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 22 may (EFE).- Miles de ciudadanos se congregaron este sábado en el centro de Londres para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino tras decretarse el alto el fuego entre Israel y Gaza tras once días de violencia.

Portando pancartas y banderas para exigir la "libertad" de Palestina, los activistas se dieron cita en la zona de Victoria Embankment -centro de la capital- antes de marchar hacia el céntrico parque de Hyde Park.

La manifestación en Londres llega tras cesar la ofensiva militar entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, que durante once días se ha saldado con la muerte de 232 palestinos en Gaza y otras 12 personas en Israel.

Muchos de los congregados hoy acudieron al acto envueltos en banderas palestinas, con mascarillas y los rostros pintados y coreando cánticos con mensajes de protesta como: "Israel es un Estado terrorista" o "Todos somos palestinos".

A su llegada a Downing Street -residencia y despacho oficial del primer ministro-, los activistas dirigieron sus mensajes directamente al jefe del Ejecutivo, el líder conservador Boris Johnson, con gritos de "Boris Johnson, avergüénzate".

Muchos de los activistas explicaron a los medios locales que se manifestaban hoy para exigir "el fin de la ocupación israelí" y para denunciar "los bombardeos y asesinatos de madres, padres, hermanos, hermanas y niños".

Entre algunos de los grupos que tuvieron representación en la marcha por la libertad de Palestina figuraron el Sindicato Nacional de Educación, la Campaña de Solidaridad con Palestina y la Coalición Frenad la Guerra.