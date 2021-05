Mickelson y Oosthuizen sorprenden como nuevos líderes con un golpe de ventaja

El estadounidense Phil Mickelson en acción durante el Campeonato de la PGA en el Ocean Course en Kiawah Island, Carolina del Sur (EE.UU.), hoy 21 de mayo de 2021. EFE/Tannen Maury

Kiawh Island (Carolina del Sur, EE.UU.), 20 may (EFE).- El veterano estadounidense Phil Mickelson y el surafricano Louis Oosthuizen surgieron este viernes como los nuevos líderes sorpresa del Campeonato de la PGA al completarse la segunda ronda y dominar con un acumulado de 139 (-5), uno de ventaja sobre el local Brooks Koepka, que acabó segundo (140, -4).

Mickelson, de 50 años, que busca su sexto título en un mayor, entregó tarjeta firmada de 69 golpes (-3) y confirmó que ha superado los problemas de concentración de torneos anteriores mientras que su eficacia con los golpes largos y los putts en el green fueron decisivos.

Solamente, Oosthuizen, campeón del Abierto del 2010, le quitó la alegría temporalmente cuando se puso líder provisional en solitario hasta que cometió un bogey en el hoyo final acabaron empatados.

El veterano jugador surafricano de 38 años al final entregó tarjeta firmada de 68 golpes (-4), la mejor de la jornada junto a la del japonés Hideki Matsuyama, después de hacer cinco birdies antes que llegase el bogey que le quitó el recorrido perfecto en el duro campo del Ocean Course en el Kiawah Island Golf Resort.

Al margen de lo que pueda hacer Mickelson en los próximos 36 hoyos que tiene que completar durante el fin de semana, ya se unió a su compatriota Fred Couples como el primer jugador con 50 años que lidera la clasificación provisional en un torneo de los grandes. Couples lo hizo en el Masters del 2012.

Lo conseguido por Mickelson es algo impresionante y más si enfrente tiene a jugadores 20 años más jóvenes como son sus compatriotas Justin Thomas, segundo del mundo, y Jordan Spieth, que tuvieron que trabajar duro para superar el corte que quedó establecido en (+5).

Más frustrante fue la eliminación del número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson, que no pasó el corte, y es 14 años más joven que Mickelson, o el norirlandés Rory McIlroy, exnúmero uno del mundo, que tiene 18 años menos.

Mickelson, ganador de 44 veces en el PGA Tour, ha estado en el Salón de la Fama del Golf Mundial durante casi una década. Hasta 2019, no se había perdido un equipo de la Copa Ryder o la Copa Presidents Cup desde 1993. Durante unos 25 años, estuvo clasificado entre los 50 mejores del mundo.

Justo en frente de él, un tiro detrás, estará el dos veces ganador del PGA Championship y cuatro veces campeón de Major, Koepka, que ha encontrado su mejor nivel de juego al olvidarse por completo de las lesiones.

Mickelson ocupa el puesto 115 en el mundo por una razón, con solo dos resultados entre los 20 primeros en los últimos dos años.

Es casi tres años mayor que el campeón mayor de mayor edad, Julius Boros, quien tenía 48 años cuando capturó la PGA de 1968. Y han pasado más de cinco años desde que un jugador de unos 50 años, Davis Love III, en 2015, en el Wyndham Championship, ganó en el PGA Tour.

Luego está el grupo perseguidor. Oosthuizen, Koepka, el actual campeón de Masters, Matsuyama, y el campeón del Abierto de Estados Unidos, su compatriota Bryson DeChambeau están todos a una distancia sorprendente.

Es poco probable que se sientan intimidados por Mickelson, pero todavía resuena, importa.

La ronda también dejó a cuatro golfistas latinoamericanos, encabezados por el joven chileno Joaquín Niemann, que superaron el corte, junto al español Jon Rahm, tercero en la clasificación mundial.

Niemann (143, -1) ascendió cuatro puestos hasta el duodécimo, que comparte junto con otros seis jugadores.

El mexicano Abraham Ancer recuperó nada menos que 30 puestos para ascender hasta el trigésimo segundo (146, +2) tras hacer un registro de 72 (par), el mismo que tuvo Niemann.

Su compatriota Carlos Ortiz y Rahm acumularon 147 golpes (+3) que los dejó en el trigésimo noveno puesto, compartido por otros nueve golfistas que les acompañaron en la competición del fin de semana.

En la que también estará el argentino Emiliano Grillo, que acabó la jornada con tarjeta firmada de 72 golpes (par) y acumulado de 149 (+5), la línea roja para hacer el corte, que no superaron el español Sergio García (150, +6) y el colombiano Sebastián Muñoz (151, +7).