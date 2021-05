Messi con "muchísimas ganas" de jugar Copa América con la selección argentina

El astro de fútbol Lionel Messi se dijo ilusionado de volver a juntarse con sus compañeros de la selección argentina y disputar la Copa América 2021, que arranca el 13 de junio en Buenos Aires, en una entrevista este sábado sin menciones a su futuro profesional.

"Estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa (América). Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos", declaró Messi al diario deportivo Olé, en alusión a la pandemia del covid-19 que obligó el año pasado a postergar el torneo.

La Copa se realizará finalmente entre el 13 de junio y el 10 de julio próximos en estadios sin público en Argentina que sufre el peor momento de la pandemia, mientras la Conmebol analiza adónde trasladará los partidos que debían jugarse en Colombia, que vive una profunda crisis con protestas sociales que han dejado más de 40 muertos.

Para 'Leo', de 33 años, ésta será "una Copa especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. Pero, así y todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez".

El astro fue convocado a la 'Albiceleste' para disputar dos fechas de eliminatorias al Mundial de Catar-2022 ante Chile y Colombia, el 3 y 8 de junio, y luego la Copa América.

"Sé que (en Argentina) estamos pasando por un momento complicado, también por el tema del virus éste que tiene mal a todo el mundo y a nosotros nos está pegando fuerte también. Ojalá salgamos adelante como salimos siempre y que todos juntos podamos seguir construyendo nuestro país, y a nivel de Selección igual", reflexionó.

- "Más títulos, mejor"-

En la extensa entrevista, 'La Pulga' habló de su vida familiar, su argentinidad, la nostalgia de su Rosario natal, la ciudad a 300 km de Buenos Aires adonde regresa cada año, pero no hubo referencias a su futuro en el FC Barcelona, con el que finaliza contrato esta temporada.

Sí habló del entusiasmo que le generó como capitán del equipo azulgrana alzar la última Copa del Rey el 17 de abril pasado.

"Siempre que compito, compito para ganar e intentar conseguir todos los objetivos. Conseguir títulos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no la veníamos pasando bien", afirmó el máximo goleador de la historia.

El del Barça "es un vestuario muy joven, con mucha gente, y gente nueva, y esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexión, y muy importante. Y más allá de eso, en lo personal me gusta ganar y conseguir títulos. Y cuanto más, mejor", agregó.

- Camisetas -

Este excelso futbolista, esposo y padre presente en la cotidianeidad de sus tres hijos, lamenta no haber comenzado de más joven a acumular recuerdos y camisetas.

"Me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico, cuando recién empezaba... Como la de (los brasileños) Ronaldo, Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo me hubiese gustado tener esa camiseta. Después seguramente alguna me falta, pero tengo la mayoría", contó.

